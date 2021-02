Ühlingen-Birkendorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Gulaschsuppe und Berliner kommen am Schmutzige Dunschdig in einer Tüte zu den Narren

Kreativ gehen die Narren in Birkendorf mit der Fasnacht in Corona-Zeiten um. Den Narrenbaum stellte Familie Blatter coronakonform, auch die Narrenzeitung wurde mit Maske und Abstand verkauft. Am Schmutzige Dunschdig kamen die Fasnachts-Utensilien mit einer Tüte in die Haushalte.