Wenn es in Grafenhausen brennt, dann steht im Regelfall genügend Löschwasser aus den vorhandenen Hydranten, die jederzeit zugänglich sind, zur Verfügung. Weiterhin kann in einigen Bereichen des Kernortes der Schlücht Wasser entnommen werden. „Wir versuchen, mit dem kostbaren Gut Trinkwasser sparsam umzugehen und immer dann, sofern es möglich ist, Löschwasser aus natürlichen Wasserverläufen, speziellen Löschwassertanks oder Zisternen zu entnehmen“, betonte Gesamtwehrkommandant German Friedrich, der im Frühjahr als Nachfolger von Guido Strittmatter gewählt wurde. Wie Bürgermeister Christian Behringer im Gemeinderat informierte, soll in nächster Zeit die nicht immer optimale Löschwasserversorgung in allen Ortsteilen und Weilern optimiert werden. „Alte Güllegruben, die nicht mehr benötigt werden, sollen als Löschwasserreservoirs ertüchtigt werden“, so der Bürgermeister.

Die Versorgung mit Löschwasser müsse in den Bereichen, die eine längere Anfahrtszeit für die Rettungskräfte bedeuten, gesichert werden. Berücksichtigt werden müsse auch die mitunter problematische Tagesbereitschaft der Aktiven der Feuerwehr.

„In Absprache mit der Wehr haben wir gute Lösungen für die Ortsteile gefunden“, betonte Behringer. Dankenswerterweise wurden auch zahlreiche nicht mehr benötigte Güllegruben von den Besitzern zur Verfügung gestellt, die notwendigen Verträge sollen in Kürze geschlossen werden. Sichergestellt werden muss dabei nicht nur die ständige Zufahrtsmöglichkeit, sondern auch, dass stets genügend Regenwasser in den Behältern vorhanden ist. Damit die Wasserbehälter von der Wehr auch umfänglich genutzt werden können, sind technische Umbauten nötig, die der Bauhof vornehmen wird. Die Kosten, die je nach Aufwand entstehen, übernimmt die Gemeinde. Nach Angaben des Bürgermeisters muss hier mit einem vier- bis fünfstelligen Betrag gerechnet werden.

Gesamtwehrkommandant German Friedrich sagte mit Blick auf die ungenügende Wasserversorgung in Buggenried über Hydranten: „Mitten im Ort viel Wasser zu haben, kann im Ernstfall nur von Vorteil sein.“ Die Ertüchtigung des Behälters in Buggenried bedeutet für die Feuerwehr rund 600 Kubikmeter Löschwasser. Selbst die geplante Grube in Balzhausen ergibt 13.000 Liter Wasser zusätzlich. Auch in Balzhausen sei die Situation angesichts der zu kleinen Leitungsquerschnitte nicht einfach.