Mit elf Mitgliedern ist der Kapellenbauverein Hürrlingen ein kleiner Verein. Die Mitglieder hegen und pflegen die Kapelle und das Grundstück. Das Patrozinium zu Ehren des heiligen Antonius mit dem Kapellenfest ist ein wichtiger Termin im Kalender des Dorfes. Der Kapellenbauverein wurde von acht Männern aus zum Bau der Hürrlinger Kapelle gegründet. Im Jahr 1997 wurde die Kapelle fertiggestellt und dem heiligen Antonius von Padua geweiht.

Der Vorsitzende Anton Baumeister hielt in der Hauptversammlung Rückblick: „Die Klärung der Grundstücksangelegenheit war ein sehr wichtiges Unternehmen.“ In diesem Zusammenhang galt sein Dank Hedwig Heer Malfi und Susanne Marlen Lüber, den bisherigen Grundstückseigentümerinnen, die dem Kapellenbauverein beim Kauf des Grundstücks wohlwollend entgegengekommen sind. Sie haben auch den Schließdienst der Kapelle übernommen. So ist sie täglich geöffnet.

Baumeister bedankte sich auch bei Waltraud Böhler für die Andachten und bei Irmgard Baumeister für das Sauberhalten der Kapelle. Kassierer Florian Böhler hat über einen soliden Kassenstand berichtet. Das diesjährige Kapellenfest sei sehr gut gelaufen und habe sich positiv auf der Einnahmenseite ausgewirkt. Joachim Baumeister hat Florian Böhler eine perfekte Kassenführung bestätigt. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die anstehenden Wahlen des Vorstands waren kein schwieriger Tagesordnungspunkt. Der bisherige Vorstand kandidierte erneut und ist einstimmig gewählt worden. Vorsitzender bleibt Anton Baumeister, sein Stellvertreter Michael Albrecht und Kassierer Florian Böhler.

