von Dorothée Kuhlmann

Ohne Gegenstimmen hat der Gemeinderat Grafenhausen in jüngster Sitzung dem Bauantrag für das geplante Lebens-Phasen-Haus das Einvernehmen erteilt. „Das ist kein normaler Bauantrag“, stellte Bürgermeister Christian Behringer heraus. Das Projekt „Lebens-Phasen-Haus“ in Grafenhausen, das sein Vorbild in einer entsprechenden Einrichtung in Tübingen hat, ist das erste dieser Art im Landkreis Waldshut. „Damit hat das Projekt auch eine besondere Bedeutung für die Kommune“, so Christian Behringer.

Ebenso wurde einstimmig der Antrag für eine Ausnahme für die Einhaltung von Abstandsflächen für einen zwei Quadratmeter großen Bereich befürwortet. Die Förderung der Abbruchmaßnahmen für das bestehende Gebäude bis zu einer Maximalsumme von 80.000 Euro wurde einstimmig beschlossen.

Rolf Steinegger, Vorsitzender des Caritas-Verbandes Hochrhein, unterstrich die Bedeutung solcher Projekte. Der Caritasverband war von Anfang an in die Überlegungen zum Bau einer solchen Einrichtung in Grafenhausen mit einbezogen worden. Das derzeitige Pflegesystem werde den Anforderungen, die der demografische Wandel und die veränderten Ansprüche und Erwartungen an Betreuung und Pflege im Alter mit sich bringen, nicht mehr gerecht, führte Rolf Steinegger aus. Gerade die stationäre Pflege sei jetzt schon aus verschiedenen Gründen am Limit.

Die Option, möglichst lange im eigenen Wohnbereich bleiben zu können, ist das Ziel solcher Einrichtungen wie dem Lebens-Phasen-Haus. Barrierefreie Wohnungen, verschiedene technische Hilfssysteme und individuell angepasste Unterstützung sollen dies ermöglichen. Um ein solches Projekt, wie das Lebens-Phasen-Haus erfolgreich zu gestalten und umzusetzen, brauche es aber auch eine sorgende Gemeinschaft und Kommune, so Rolf Steinegger. Das sei in Grafenhausen sicher der Fall. An dieser Stelle ging ein Dank von Christian Behringer an die Investoren Josef und Christoph Gatti, die das Projekt finanziell auf den Weg bringen. Bevor jedoch gebaut werden kann, muss erst einmal das unbewohnte, alte Anwesen Spiechergässle 1 abgerissen werden. Für solche sogenannten Ordnungsmaßnahmen gibt es Fördermittel, die allgemein für solche Maßnahmen im Februar 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurden. Diese Fördermittel sind gedeckelt auf 20.000 Euro für Ordnungsmaßnahmen.

In diesem besonderen Fall wurde allerdings wegen des innovativen Charakters der Baumaßnahme mit besonderer Bedeutung für die Kommune die maximal mögliche Fördersumme auf 80.000 Euro angehoben, davon sind 40 Prozent (entsprechen 32.000 Euro) von der Gemeinde zu tragen. „Die genaue Summe ergibt sich aber erst nach der Schlussabrechnung für die Maßnahme“, erklärte Christian Behringer.

Eine Verpflichtung zur Förderung von Mehrkosten über die aufgeführten Kosten hinaus besteht für die Gemeinde nicht. Wenn alles gut läuft, könnte ein zeitlich durchaus ambitionierter Baubeginn im Frühjahr 2023 erfolgen.