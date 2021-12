von Christiane Seifried

Diese Woche wird täglich im gesamten Landkreis geimpft. Sogenannte Gemeinde-Impftage lösten den früheren Impfbus ab, die Auftaktveranstaltung fand am Montag in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen statt. Hier wurden 574 Personen geimpft, die meisten zum dritten Mal, nur 21 Impfwillige bekamen ihre erste Impfung gegen Covid-19 verabreicht.

Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Grafenhausen standen beim ersten Gemeinde-Impftag, der schnell ausgebucht war, bereit und sorgten für einen reibungslosen Verlauf. Wie die Helfer des DRK-Ortsvereins berichteten, herrschte in den ersten Stunden der größte Andrang. Demnach wurden bis zur Mittagszeit rund 300 Leute gegen das Coronavirus geimpft. „Nachdem sich die 2G-plus-Regelung abgezeichnet hat, wollten die meisten Besucherinnen und Besucher ihre Drittimpfung haben“, erklärte der vormalige DRK-Vorstand Eberhard Hummel.

Zusammen mit vielen Helfern, inklusive Bürgermeistersekretärin Carina Moor und Apothekerin Inge Straub, die sich um die Erledigung der Formalitäten kümmerten, sorgten vier Impfärzte dafür, dass niemand von den 574 Impfwilligen zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen musste. Als nächster Termin für den Gemeinde-Impftag in Grafenhausen ist der 31. Januar 2022 angedacht.