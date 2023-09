Beim Rothaus Food Festival hatten die zahlreichen Anbieter der kreativen Streetfood-Szene am Samstag und Sonntag viel zu tun. Wegen der Hitze am Tag war der Ansturm der Besucher besonders in den Abendstunden groß. Die Parkplätze, die rund um das Brauereigelände zur Verfügung standen, waren vor allem am zweiten Tag des Festivals gut gefüllt.

Für eine reibungslose Organisation des großen Verkehrsaufkommens sorgten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Grafenhausen. „Wir freuen uns, dass unsere Veranstaltung von den vielen Menschen aus der ganzen Region so toll angenommen wird“, zeigte sich auch Brauerei-Chef Christian Rasch begeistert.

Umweltverträgliches Geschirr

Bei einer Großveranstaltung fallen aber auch große Mengen an Abfall an. Gab es in Rothaus diesbezüglich Probleme? „Wir haben allen Teilnehmern vorgeschrieben, dass nur recycelbares Geschirr und Besteck verwendet werden darf“, erklärte Rasch. Der Brauerei-Chef ließ nicht unerwähnt, dass an beiden Tagen des Festivals ständig Mitarbeiter mit großen Müllsäcken unterwegs waren, um möglichen Unrat mit Greifzangen zu entfernen. „Auch ein größeres Festival-Gelände kann man durchaus sauber halten“, so der Alleinvorstand der Brauerei. Für Gläser wurde generell ein Pfand erhoben, das an mehreren Ständen bei Abgabe wieder erstattet wurde.

An den Food-Trucks konnten Autokennzeichen aus ganz Baden-Württemberg und anderen Bundesländern entdeckt werden. Die weiteste Anreise hatte mit rund 900 Kilometern der Truck von „Bäristo“ aus Hamburg. Lohnt sich angesichts der weiten Strecke der Aufwand, in den Schwarzwald zu fahren? „Rothaus ist auf jeden Fall eine Reise wert“, antwortete Sebastian Bär, der in seinem Wagen vegetarische Gerichte herstellte. Er habe das Festival in Rothaus noch aus dem Jahr 2019 in bester Erinnerung und werde im Anschluss noch einige Tage Urlaub in der Region verbringen.