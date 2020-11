von Ursula Ortlieb

Konrad Blatter ist kurz vor seinem 86. Geburtstag gestorben. Mit ihm verliert Birkendorf einen engagierten und beliebten Mitbürger. Er wuchs mit acht Geschwistern auf einer Landwirtschaft auf. Da die Not in der Familie nach dem Krieg groß war, verbrachte er zur Entlastung der Eltern seine Jugendzeit in einer Pflegefamilie in Fützen.

Nach dem Schulabschluss arbeitete Konrad Blatter auf dem Bau. 1964 heiratete er Anneliese Vogt aus Eberfingen. Das Ehepaar wohnte im elterlichen Bauernhaus in Birkendorf und baute es 1970 zu einem Mietswohnhaus um. Aus der Ehe gingen die Töchter Waltraud und Isolde, Sohn Klaus, zehn Enkelkinder und ein Urenkel hervor. Das Ehepaar Blatter feierte 2014 Goldene Hochzeit und blickte auf ein erfülltes Leben zurück. Anneliese Blatter starb 2019 nach kurzer Krankheit.

Zuständig für ehemaliges Waldbad

1971 trat Konrad Blatter als Bademeister in den Dienst der Gemeinde Birkendorf und war für das ehemalige Waldbad zuständig. Im Winter arbeitete er beim Bauhof. 19 Jahre waren er und seine Frau die guten Seelen im Waldbad mit Kiosk, das Sommertreff der Jugend war. Zusammen bewältigte das Ehepaar den Badebetrieb allein. Bei Hochbetrieb mussten schon mal ihre Kinder aushelfen. Besonders dankbar waren die beiden, dass es in all den Jahren keinen Unglücksfall gab und Konrad immer zur Stelle war, wenn jemand aus dem Wasser gezogen und Erste Hilfe geleistet werden musste.

Engagiert in Kirche und Vereinen

Vor seiner Pensionierung war Blatter bei der Stadt Waldshut als Bademeister tätig. Blatter war in vielen Vereinen aktiv, etwa beim FC Birkendorf. 1990 setzte er sich für die Wiederbelebung des Kolpingvereins ein. Er gründete 1975 die DRLG-Ortsgruppe. Erwachsenen und Kindern, auch Kurgast-Kindern, brachte er das Schwimmen bei und begeisterte DLRG-Jugendliche für Wettbewerbe mit guten Erfolgen. Konrad Blatter war über 50 Jahre ein guter Bass-Sänger im Kirchenchor. Von 1981 bis 1995 gehörte er dem Pfarrgemeinderat an und war fünf Jahre dessen Vorsitzender. Als Vorstand des Baufördervereins engagierte er sich, arbeitete mit und sammelte Spenden für die großen Renovierungen. Unvergessen bleibt „Konny“ für seine Überzeugungsarbeit bei Haussammlungen für kirchliche Zwecke.