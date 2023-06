Grafenhausen – Nach fünf Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Die Grafhuser Gewerbebetriebe stellen sich an der „Grafhuser Vielfalt“ unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Christian Behringer vor, welche am 2. Juli von 11 bis 18 Uhr im Gewerbegebiet Grafenhausen stattfindet. Die Schützengilde Schönenbach wird die Veranstaltung mit drei Kanonenschüssen eröffnen.

Mehr als 50 Betriebe und Vereine beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto: Schauen, Schlemmen und Staunen. Ein buntes Rahmenprogramm soll es neben den Ausstellungen und geöffneten Türen für Erwachsene und Kinder geben. Von der Autoschau bis zum Wasserstrahlschneiden gibt es vieles zu sehen. Hautnah darf ein Bauernhof erlebt, Kunstobjekte bestaunt oder einfach beim örtlichen Kultlabel eingekauft werden. Die hiesigen Unternehmer werden ihre unterschiedlichen Leistungsangebote zeigen.

Für fußfaule Besucher und Bähnleliebhaber gibt es kostenlose Bähnlefahrten durch das gesamte Gewerbegebiet. Neben dem Schauen und Kaufen darf bei Livemusik geschlemmt werden. So sollen Gaumenfreuden an diesem Sonntag nicht zu kurz kommen, versprechen die Veranstalter. Von süß bis herzhaft reichen die vielseitigen Essens- und Getränkeangebote an mehreren Verkaufsständen. Dank der örtlichen Betriebe und Vereine gibt es Grillspezialitäten, Flammkuchen, Nachos, Käsespätzle, Kaffee und Kuchen und vieles mehr.

Das Rahmenprogramm beinhaltet neben Vorträgen musikalische Unterhaltung. Ferner führt die Kindertrachtentanzgruppe einige Tänze auf. Besonders die Schauübungen der Freiwilligen Feuerwehr sind immer wieder ein Highlight für jedes Alter.

Die jüngeren Besucher werden am Jugendzirkus Zebrasco ihre helle Freude haben. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gibt es dazu Bastelangebote und weitere Attraktionen.

Für anstehende Auszubildende findet ein Azubi-Quiz statt, welches über das gesamte Gelände führt. Hierbei dürfen einheimische und zum Teil auch international tätige Betriebe kennengelernt werden. Das Beste daran: Es gibt attraktive Preise, beispielsweise Freikarten für den Europa-Park zu gewinnen. Die Firmen bieten zudem Informationsstände zu ihren Ausbildungsberufen an.

Zum Abschluss der Veranstaltung werden um 17.30 Uhr unter Leitung von Schirmherrn Bürgermeister Christian Behringer die Tombola-Preis-Träger ermittelt. Hauptpreis wird ein Gartenhäuschen sein. Des Weiteren gibt es eine Ballonfahrt zu gewinnen und vieles mehr. Für einen reibungslosen Ablauf wird die Ortsdurchfahrt gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Eröffnung: 11 Uhr, Schützengilde Schönenbach bei der Firma Jäger.

Frühschoppenkonzert:

11 bis 13 Uhr, Trachtenkapelle Rothaus (Firma Stulz)

Musikauftritte: Musikverein Grafenhausen, 12.30 Uhr (Autohaus Tröndle), 13.15 Uhr (Gatti Sanitär), 14 Uhr (Overaasen). Von 11 bis 18 Uhr „Happy Shakers" bei Gipser Bucher.

Tanzauftritte: 14.30 Uhr Volkstanzgruppe Grafenhausen (Feuerwehr) und um 15.15 Uhr bei Steinmetz Rosa.

Vorträge: Förderverein St. Elisabeth, 15 Uhr bei Gatti Sanitär. Tierheilpraxis Glückfelle bei der Zimmerei Kostenbader (jede volle Stunde).

Schauübungen: 13 Uhr Jugendfeuerwehr, um 16 Uhr Feuerwehr am Feuerwehrhaus.

Zirkus: Der Zirkus Zebraska tritt bei der TBD GmbH auf, um 11.30, 13, 14.30,16 Uhr.

Sonstiges: 13 bis 15.30 Uhr, geführtes Ponyreiten, Parkplatz Rühle. 12 bis 16 Uhr Kerzen aus Bienenwachs, Herstellung von Metallfiguren (Hösl Hebetechnik), 13 und 15.30 Uhr Schmiedevorführungen (Georg Barschnagel).

17.30 Uhr Preisübergabe Tombola und Schlusswort von Bürgermeister Christian Behringer (Bauhof Grafenhausen).