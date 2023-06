Das traditionelle Dorffest, das am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, in der Ortsmitte von Grafenhausen in der 42. Auflage stattfinden soll, ist vom neuen Dorffest-Komitee in zahlreichen Sitzungen vorbereitet worden. Wie Andreas Schöler, der federführend an der gesamten Organisation beteiligt ist, im Rahmen der jüngsten Zusammenkunft in Erinnerung rief, könne dieses Fest nicht mehr nur von vier oder fünf Personen und einem hohen Zeitaufwand von Gemeindeverwaltung und Bauhof vorbereitet und durchgeführt werden.

„Nach etwas zäher Suche waren dann aber tatsächlich 13 Vertreter der zwölf am Dorffest beteiligten Vereine bereit, sich einzubringen“, freute sich Andreas Schöler. Auch Bürgermeister Christian Behringer sowie Franziska Dietsche von der Verwaltung haben an diversen Sitzungen teilgenommen.

Nachdem es, so Andreas Schöler, insbesondere in der Toilette unterhalb der Sparkasse zu „einer riesigen Sauerei kam“, bleibt diese öffentliche WC-Anlage nun geschlossen. Als Ersatz wird zum ersten Mal ein Toilettenwagen aufgestellt. Weil der Gesangverein Liederkranz nicht mehr am Dorffest teilnimmt, wird das Zelt der Feuerwehr auf den frei werdenden Platz vor dem Rathaus umziehen.

Nach dem Aufbau an jenem Freitagabend wird es abschließend keinen Aufbau-Hock geben, dafür findet wie früher das traditionelle Bratwurstessen am Stand des Deutschen Roten Kreuzes statt. Es wird ein vielfältiges Kinderprogramm mit Dorffest-Bähnle, Spielmobil der HTG, Hüpfburg und Kinderschminken geben. Außerdem wird Heidrun Schäfer im Hagehus zweimal eine Märchenstunde anbieten. Neben den Zunftballett-Gruppen des Narrenvereins und der Line-Dance-Gruppe wird auf der zentralen Bühne außerdem erstmals auch die Kindervolkstanzgruppe auftreten.

Nach den Vorgaben des Komitees soll jeder Verein andere Speisen anbieten. „Es kann nicht an jedem Stand Bratwurst geben“, betonte Andreas Schöler. Vom Deutschen Roten Kreuz wird es auch ein vegetarisches Angebot geben. An bewährten Aktionen soll jedoch festgehalten werden. So wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Bier zum Fassanstich per Kutsche und Pferdegespann über den Kirchsteig zur Festmeile auf den Rathausplatz gefahren. Auch dieses Mal wird der Einzug der Kutsche der Staatsbrauerei Rothaus, begleitet von Musikvereinen, am Samstag um 16 Uhr auf der Dorffestmeile stattfinden.

Der traditionelle Fassanstich auf der zentralen Bühne soll erneut von Bürgermeister Christian Behringer und Brauereichef Christian Rasch übernommen werden. Für Kinder gibt‘s Eis und Apfelsaft. Christina Berthold hat sich nach spontanem Einsatz im Jahr 2022 bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen. Mit dabei sein werden an beiden Dorffesttagen die Programmansager vom „Freyer Söldnerhaufen“ aus Brenden. Der Sonntag wird um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Festmeile beginnen.

Auch dieses Mal wird es einen Bus-Shuttle-Service geben. Am Sonntag werden um 17 Uhr die Tombolapreise verlost. Ziel der Tombola soll es sein, einen Teil der Nebenkosten, die von den Vereinen bezahlt werden müssen, aufzufangen. „Wir wissen dies sehr zu schätzen, in Zeiten, in denen das Geld immer knapper wird“, bedankte sich Andreas Schöler bei den mitmachenden Firmen.