Der MNT-Raum (Mensch, Natur, Technik) im Gebäude der Schlüchttal-Schule in Grafenhausen entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften und muss komplett saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Aus der Fachförderung wird die Maßnahme mit 130.000 Euro bezuschusst. Aus dem Ausgleichsstock wird allerdings kein Geld fließen, der Antrag wurde abgelehnt. Bürgermeister Christian Behringer ist sauer und fordert: „Die Kriterien müssen dringend überarbeitet werden.“

Die Kosten Neben 50.000 Euro für Bauarbeiten kommen nach Berechnungen des Architekturbüros für technische Anlagen noch einmal knapp 130.000 Euro hinzu, wobei die unterrichtsrelevanten Versorgungsmedien mit knapp 90.000 Euro zu Buche schlagen. Eingerechnet sind Heizung und Lüftung, Elektro- und Gasinstallationen sowie Brandschutzeinrichtungen. Inklusive Mobiliar sowie Baunebenkosten summiert sich der Gesamtbetrag auf mindestens 290.000 Euro.

Bürgermeister Christian Behringer ärgert sich über ausbleibende Zuschüsse. | Bild: Wilfried Dieckmann

Nach den Planungen sollten in diesen Sommerferien nicht nur der MNT-Raum, sondern auch der dazu gehörende Nebenraum, in dem vorbereitende Arbeiten für die Bereiche Physik, Chemie und Biologie stattfinden, grundlegend saniert werden. Wie Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, müssen die Umbaumaßnahmen jedoch verschoben werden, weil aus dem Ausgleichsstock keine Zuschüsse gewährt werden. Aus diesem Topf erhalten Kommunen, die nach Christian Behringers Worten vor 20 oder 30 Jahren als finanzschwach eingestuft wurden, Finanzspritzen, um nötige Projekte finanzieren zu können.

Kritik am Zuschussprogramm

Seiner Meinung nach gehört das gesamte Bezuschussungsprogramm aber grundlegend überarbeitet: „Nicht einmal dem Landratsamt in Waldshut sind die genauen Kriterien bekannt, nach denen Mittel aus dem Ausgleichsstock gewährt werden.“ Die Gemeindeverwaltung könnte überlegen, den Ergebnishaushalt auf null oder in ein Minus zu bringen. „Um in den Genuss von Zuschüssen zu kommen, könnte Grafenhausen auch nach dem Vorbild anderer Gemeinden beim EnergieDienst oder Badenova Haushaltsgeld anlegen, um dann gleich einer finanzschwachen Kommune als Ausgleich dafür Geld aus dem Ausgleichsstock zu erhalten“, sagte Christian Behringer verärgert.

Wie er informierte, sei er über einen Artikel in der Zeitung gestolpert. Darin konnte die Öffentlichkeit nachlesen, dass gemäß einer Aussage des Finanzministers Kommunen durch Mittel des Bundes und Landes profitierten. „Hier muss Geld irgendwo zwischen Stuttgart und Grafenhausen verloren gegangen sein“, meinte er und stellte fest, dass in Grafenhausen kein Geld zur Kompensation der entgangenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer angekommen sei: „900.000 Euro wurden nicht ersetzt.“

Negativ wirke sich auch aus, dass Grafenhausen ein Hallenbad unterhält. Dies seien aus seiner Sicht aber gut investierte Gelder, von denen beispielsweise Kinder profitierten, die über Grafenhausen hinaus aus Nachbargemeinden kämen, um schwimmen zu lernen. Nicht unerwähnt ließ er den Schulsport sowie die Nutzung des Hallenbades durch DLRG und Seniorenwerk mit Wassergymnastik.

Gegenüber dem alten Bildungsplan werden in den eigenständig unterrichteten Fächern höhere Ansprüche bei den Versuchen angelegt. Wie lange der Bestandsschutz für den derzeitigen MNT-Raum von den Schulbehörden noch gilt, kann nicht beantwortet werden. Eine Komplettsanierung sei zwingend angesagt. Überlegungen des Gemeinderats Grafenhausen, die Maßnahme zur Sanierung des MNT-Raums in der Schlüchttal-Schule in Etappen auszuführen, erteilte der Architekt eine Absage. Da die komplette Elektrik und Lüftung erneuert werden müsse, sei dies nicht möglich. Auch der Vorbereitungsraum müsse grundlegend saniert werden. Die Gemeinde wird daher einen neuen Zuschussantrag stellen.