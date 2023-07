Es war nach fünf Jahren die erste Veranstaltung Grafhuser Vielfalt im Gewerbegebiet Grafenhausen, die eine Zusammenschau der unternehmerischen Leistungsfähigkeit in einem neuen Veranstaltungskonzept gab.

„Es war eine tolle Veranstaltung“, so ein erstes Fazit der Veranstalter. Das Konzept sei aufgegangen. Alle Teilnehmer zogen an einem Strang. „Wir freuen uns, dass sich der große Aufwand gelohnt hat, ist sich der komplette Vereinsvorstand der Grafhuser Vielfalt einig. Es gab nirgends wirklich Gedränge auf dem weitläufigen Gelände des Gewerbegebietes. „Das Konzept, die Veranstaltung in einem zusammenhängenden Gebiet durchzuführen, hat sich somit bewährt“, beurteilten Sarah Hecht und Daniel Tröndle vom Vorstand der Grafhuser Vielfalt. Die gute Zusammenarbeit der teilnehmenden Betriebe und Vereine ermöglichte jedem eine gute Präsentation. 38 Firmen sowie die Gemeindeverwaltung mit ihren öffentlichen Betrieben präsentierten sich. 13 Vereine, Gastronomiebetriebe und die Schlüchttal-Schule sorgten außerdem für ein vielfältiges kulinarisches Angebot für die Besucher.

„Das breite Spektrum – von international arbeitenden Betrieben bis hin zum Dienstleister vor Ort und unserer Vereine – spiegelte die Vielfalt in Grafenhausen“, meinte Sarah Hecht. Der bei einigen Betrieben mögliche Blick hinter die Kulissen und das insgesamt breite Spektrum an Veranstaltungsteilnehmern sorgte auch bei vielen Einheimischen für Aha-Erlebnisse. Mit dem umfangreichen Rahmenprogramm wurde die Grafhuser Vielfalt zu einer Veranstaltung für die ganze Familie gemacht. Die Organisatoren blicken jedoch auch selbstkritisch auf den Veranstaltungstag. Auf dem weitläufigen Gelände war für viele auswärtige Besucher die Orientierung mit dem vorliegenden Plan nicht immer einfach. „In diesem Punkt müssen wir nacharbeiten“, resümierte Sarah Hecht. Bei einigen Autofahrern sorgte auch der weite Umweg aufgrund der Sperrung der Hauptstraße für Unmut.