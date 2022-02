von Wilfried Dieckmann

Bei der Ausweisung von Windkraftanlagen hat die Gemeinde Grafenhausen eine Führungsrolle übernommen. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für einen Teilflächennutzungsplan zur Steuerung von Windkraftanlagen aus. Das Gremium empfiehlt dem Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlüchttal, einen Aufstellungsbeschluss zu fassen. Christian Sammel, Diplom-Ingenieur für Raum- und Umweltplanung von der FSP-Stadtplanung Freiburg, erläuterte die Ausweisung von Konzentrationszonen.

Steuerung von Windkraftanlagen

„Sie haben Zeit genug, eine sorgfältige Planung vorzunehmen, denn sie wollen ja Windkraft in Grafenhausen“, betonte Christian Sammel bei der Vorstellung der Voraussetzungen für einen Teilflächennutzungsplan zur Steuerung von Windkraftanlagen. Um die Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter massiv steigen.

Deshalb hat die Landesregierung mit einer Vielzahl von Maßnahmen die Weichen für einen konsequenten Ausbau der Windkraft gestellt. Nach Angaben des Planers wird der Ausbau mit Handlungsanleitungen, Gutachten, Leitfäden und Bewertungshinweisen bereitgestellt. Zudem sollen auch mehr Flächen im Staatswald für Windenergie zur Verfügung gestellt werden.

Es gibt bereits Interessenten

Grafenhausen hat sich in Sachen Windkraft professionelle Unterstützung beim Forum Energiedialog geholt. Das Landesprogramm begleitet Gemeinden bei Information und Dialog zu Energieprojekten. Bürgermeister Christian Behringer schätzt dieses Landesprogramm, das 2016 ins Leben gerufen wurde, als sehr wertvoll für Grafenhausen ein. „Mehrere Projektierer sind mit der Idee auf die Gemeinde zugekommen, Windenergieanlagen auf Grafenhausener Gemarkung zu bauen“, teilte Christian Behringer mit. Mit dem Thema hatte sich auch der Gemeinderat in einer Klausurtagung befasst.

Christian Sammel rief in Erinnerung, dass im Jahr 2000 eine Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung eines Standortes für Windkraftnutzung verabschiedet wurde. Auch wenn die damalige Planung nicht den heutigen Anforderungen entspricht, so gilt sie planungsrechtlich gesehen als Positivausweisung mit Ausschlusswirkung. Somit ist derzeit im Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlüchttal (GVV) außerhalb des damals ausgewiesenen Standorts „Bühl“ in Ühlingen-Birkendorf keine Windenergieanlage zulässig.

Weitere Flächen zur Verfügung stellen?

Um die Klimaschutzziele des Landes zu unterstützen, wollen die Gemeinden des GVV-Oberes Schlüchttal prüfen, ob weitere Flächen für Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden können. Für die Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinden kann ein Teilflächennutzungsplan Windkraft entweder für das gesamte Gebiet oder aber auch nur für die Gemarkung Grafenhausen aufgestellt werden. Nach Abschluss des Verfahrens werden, so der Planer, Windenergieanlagen nur im Bereich der ausgewiesenen Konzentrationszonen zulässig sein.

Derzeit sieht nur Grafenhausen Anlass zur Steuerung von Windenergieanlagen, da sich innerhalb des GVV hier gemäß dem Windatlas Baden-Württemberg aus dem Jahr 2019 die windhöffigsten Flächen befinden. Das Thema der Planung von Windenergieanlagen muss allerdings erst noch im Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf diskutiert und beraten werden.

Vor diesem Hintergrund sprach sich der Gemeinderat in Grafenhausen für die Aufstellung eines sachlichen (Windenergie) und räumlichen (Gemeinde Grafenhausen) Teilflächennutzungsplans zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen aus. Dieser Beschluss gilt auch als Empfehlung für den gemeinsamen Ausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes.