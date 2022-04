von Wilfried Dieckmann

Mit dieser Auszeichnung soll fairer Handel auf kommunaler Ebene stärker gefördert werden. An einem Stand wird sich Grafenhausen bei der Internationalen Messe für Fair Trade am 23. April in Stuttgart präsentieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Aktivitäten der Fair-Trade-Steuerungsgruppe Grafenhausen in den ersten Monaten des Jahres auf Kommunikationsmittel wie E-Mail oder Telefon beschränkt. Dies soll gemäß den gesetzlichen Lockerungen jedoch der Vergangenheit angehören. So trafen sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe gemeinsam mit Bürgermeister Christian Behringer zur ersten Sitzung im Rathaus, um Termine und Aktivitäten für die nächsten Monate festzulegen.

Die Steuerungsgruppe Eine Steuerungsgruppe wird in einer Kommune wie Grafenhausen gebildet, die sich auf dem Weg zur Fair-Trade-Gemeinde befindet. Die Steuerungsgruppe koordiniert die Aktivitäten zum fairen Handel vor Ort. Die Aktiven sollen den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und den Bürgern der Kommune fördern. Zu den Kernaufgaben der Steuerungsgruppe gehören schwerpunktmäßig die Erfüllung der Kriterien auf dem Weg zur Fair-Trade-Kommune und das Setzen von Schwerpunktthemen für den fairen Handel vor Ort sowie die Koordination und Organisation von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Wer Interesse an einer aktiven Mitgestaltung der künftigen Fair-Trade-Gemeinde Grafenhausen hat, kann sich an die Verwaltung wenden Kontakt: Carina Moor (Telefon 07748/520 21, E-Mail rathaus@grafenhausen.de).

Der Rathauschef bezeichnete die aktiven Mitglieder als engagierte Vorreiter, die etwas zum Positiven verändern möchten. Er ist sich sicher, dass auch auf kommunaler Ebene der faire Handel in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Rolle spielen werde. Grafenhausen strebt das Zertifikat als Fair-Trade-Gemeinde an. Wenn der Ansatzpunkt „global denken und lokal handeln“ jedoch mit Leben erfüllt werden soll, dann muss der Gedanke von der gesamten Gemeinde mitgetragen werden.

Die Fair-Trade-Steuerungsgruppe Grafenhausen war mehrfach mit fair produzierten Produkten, wie hier beim „Dorf der 1000 Sterne“ mit Schokobananen, in Aktion. | Bild: Wilfried Dieckmann

Im Rathaus Grafenhausen wird bereits mit gutem Beispiel vorangegangen: Bei allen öffentlichen Sitzungen sowie in den Büros der Verwaltungsspitze werden nur noch fair gehandelter Kaffee sowie weitere Produkte aus dem fairen Handelsbereich angeboten.

Teilnahme an Messe

Nach zweijähriger Pause wird die Fair-Handeln-Messe als älteste und bedeutendste Fach- und Verbrauchermesse für Fair Trade und global verantwortungsvolles Handeln in diesem Jahr wieder stattfinden und zwar vom 21. bis 24. April in Stuttgart auf dem Messegelände. Wie schon seit längerem geplant, soll es einen gemeinsamen Messestand der drei kommunalen Landesverbände – Landkreistag, Städtetag und Gemeindetag – geben. Mit diesem Stand soll es Kommunen ermöglicht werden, sich gemäß ihrer Entwicklungspolitik in Sachen Fairer Handel zu präsentieren.

Grafenhausen nutzt die Gelegenheit und wird am 23. April mit dabei sein. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Behringer werden Mitglieder der Steuerungsgruppe über den von Grafenhausen eingeschlagenen Weg in Richtung Fair-Trade-Gemeinde informieren. Auch sollen die kleinen Aufmerksamkeiten wie Handtücher mit Gemeindeemblem (natürlich Fair Trade und Bioqualität), die es beispielsweise zur Geburt eines Kindes gibt, vorgestellt werden. Am Messestand wird es auch österliche Postkarten mit einem Fair-Trade-Schoko-Osterhasen für Besucher geben. Für die Tourismusgemeinde Grafenhausen soll mit dem HTG-Pocketguide „Heimat des Tannenzäpfle“ geworben werden.

Weitere Termine stehen an: Mit einem großen Gästeaufkommen in Grafenhausen wird am Internationalen Museumstag (15. Mai) gerechnet. Hier wird sich die künftige Fair-Trade-Gemeinde mit einem Schoko-Bananen-Verkauf beteiligen. Auch für den Kräutertag (26. Juni) in Grafenhausen sowie den Naturparkmarkt (4. September) plant die Gruppe Aktivitäten.