Seit Beginn der Partnerschaft zwischen der bretonischen Gemeinde Combrit/Sainte-Marine und Grafenhausen ist bereits ein halbes Jahrhundert vergangen ist, aber sie ist noch immer lebendig. Dies zeigt auch das große Interesse an den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen, die am Wochenende in Grafenhausen stattfinden. Bürgermeister Christian Behringer freut sich über rund 100 angemeldete Gäste, die mit Bus und Flugzeug anreisen. Dabei sind auch die Aktiven der keltischen Folkloregruppe Bagad et Cercle de Kombrid, die im Hagehus untergebracht werden. „Die offizielle Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden kann nur als Gewinn bewertet werden“, betonten Nicole und Michel Nicolas aus Combrit, die bereits seit 45 Jahren regelmäßig nach Grafenhausen kommen. Die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 1973 durch die damaligen Bürgermeister Henri Péron und Werner Peper sehen sie als wichtiges Bindeglied für die Kommunen.

Noch lebhaft präsent sei ihre Erinnerung an den ersten Besuch im Schwarzwald, bei dem sie als Aktive der keltischen Folkloregruppe Bagad et Cercle de Kombrid Lili und Fritz Friedrich kennenlernten, die 1972 maßgeblich an der Gründung der Schwarzwaldvolkstanzgruppe Grafenhausen beteiligt waren. Bei der Folkloregruppe Bagad steht das Tanzen von klein auf im Mittelpunkt. Kinder ab fünf Jahren lernen die bretonische Kultur, Tanztechniken und Choreografien, die sie bei offiziellen Auftritten präsentieren. Auch die Erwachsenen bereiten sich das ganze Jahr über auf Wettbewerbe und Exkursionen vor. Weiterhin gibt es einen Freizeitkreis, bei dem zwar bretonische Kultur und Tänze im Mittelpunkt stehen, aber keine Choreografien angestrebt werden. Vereine seien ein wichtiges Bindeglied zwischen den Partnergemeinden. „Das war früher genauso wichtig wie heute“, betonte Nicole Nicolas und rief die intensiven Kontakte der Sportvereine in Erinnerung. Als bedauerlich wertete die ehemalige Lehrerin, dass der Austausch zwischen den Schulen eingeschlafen sei. Als wichtigen Grund nannte sie die Sprachbarriere. Nicole Nicolas hat Grundkenntnisse in Deutsch bereits in der Schule gelernt. Bei jedem Besuch in Grafenhausen habe sie dazugelernt.

Warum kommen die beiden Bretonen seit 45 Jahren nach Grafenhausen? „Wir mögen die Kontraste zwischen Bergen und Meer“, sagten Nicole und Michel Nicolas unisono. Die beiden sind auch häufig im Winter da und gehen bei guten Schneeverhältnissen auf die Loipe. Auch diesmal sind sie einige Tage vor den Jubiläumsfeierlichkeiten angereist und haben bereits mehrere Ausflüge unternommen. Die Vorfreude auf den Festakt am Sonntag und das umfangreiche Rahmenprogramm ist groß. Zusammengestellt wurde dieses vom Partnerschaftskomitee Grafenhausen.