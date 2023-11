Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee hatte bereits im Mai dieses Jahres in öffentlicher Sitzung den Anhörungsentwurf zur Fortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee behandelt und beschlossen. Dabei wurde Grafenhausen in keine der Kategorien Oberzentren, Mittelzentren und Unterzentren eingestuft, die in Kommunen unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten zulassen. Grafenhausen wird im Bereich der Eigenentwicklung aufgeführt. Somit dürfen Erweiterungen von Gewerbegebieten nur für Betriebe erfolgen, die auch aus der Gemeinde stammen, erläuterte Bürgermeister Christian Behringer auf Anfrage dieser Zeitung.

Wie der Bürgermeister in jüngster Gemeinderatssitzung informierte, habe sich Grafenhausen bereits im Januar 2022 im Rahmen der informellen Beteiligung in einer Stellungnahme dagegen gewehrt. „Grafenhausen nimmt in der Entwicklung des Gewerbes mit mehr Einpendlern als Auspendlern eine Sonderstellung ein“, hob er hervor. Speziell bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Morgenwaide musste wegen der Einstufung Eigenentwicklung ein Bedarfsnachweis erbracht werden.

„Was ist das für ein Unsinn, wenn wir möglichen Betrieben, die aus Bonndorf, Schluchsee oder Ühlingen-Birkendorf kommen, eine Absage erteilen müssen und keine Gewerbegrundstücke verkaufen können?“ Das kritisierte der Bürgermeister. So etwas habe er schon lange nicht mehr gehört. Eine Entwicklungsmöglichkeit müsse in die Gesamtfortschreibung aufgenommen werden. „Wer aber hätte damals gedacht, dass wir uns bereits heute mit Erweiterungen befassen“, sagte er und ließ nicht unerwähnt, dass eine größere Gewerbefläche damals vom Regionalverband abgelehnt wurde. Es bestehe Handlungsbedarf. Grafenhausen sei bereits durch einige große Firmen mit überregionaler Bedeutung ein Arbeitsplatzschwerpunkt für das Umland. Die Ansiedelungen haben dafür gesorgt, dass viele versicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen wurde. Die Anzahl habe sich ausgehend von 944 im Jahr 2001 auf 1157 erhöht. Die Zahl der Einpendler sei in diesem Zeitraum von 630 auf 773 angestiegen.

Aus Sicht der Gemeinde wurde die im Januar 2022 abgegebene Stellungnahme im vorliegenden Anhörungsentwurf nicht berücksichtigt. Auch für den Bereich Siedlungsstruktur/Wohnen wurde von der Verwaltung eine Einstufung gefordert, die über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit erlaubt. Nach den Worten des Bürgermeisters sollte auch im verkehrsvermeidenden Sinne den Menschen, die in Grafenhausen Arbeit finden, die Möglichkeit gegeben werden, ein Haus oder eine Wohnung zu erwerben. Grafenhausen möchte auch in den nächsten 15 Jahren auf Wachstumskurs bleiben.

Ein Blick in die Region

Bonndorf wird weiter als Unterzentrum geführt. Die Stadt behält ihre zentralörtliche Funktion als Schwerpunktgemeinde im Nordosten des Landkreises. Die Entwicklungsplanung sieht vor, Menschen vorrangig entlang der Martinstraße mit „Teilleistungen des gehobenen Bedarfs“ (über den täglichen Bedarf hinausgehend), zu versorgen. Die Gefahr, dass die Gemeinde in der Entwicklung stark eingeschränkt wird, sieht Bernau. Die Kommune wird als Eigenentwicklungsgemeinde definiert. Zusätzliche Begrenzung erfahre sie durch vorgesehene Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Bernau will den Entwurf ändern lassen.