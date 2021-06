von Wilfried Dieckmann

Grafenhausen setzt in Sachen Corona bei der Infektionsnachverfolgung auf App-Lösungen. Ob bei Gemeinderatssitzungen, im Mitmachmuseum oder im Rathaus können alle Besucher, die eine entsprechende App auf ihrem Smartphone haben, komfortabel einen ausgehängten QR-Code einscannen. Ab sofort kann auch ohne Smartphone mit dem Luca-Schlüsselanhänger eingecheckt werden. Das Ausfüllen handschriftlicher Listen entfällt.

Corona-Nachverfolgung

Ein Schlüsselanhänger für die Infektionsnachverfolgung? Ja, der Luca-Schlüsselanhänger ist das analoge Gegenstück zur Luca-App für Smartphones. Der Schlüsselanhänger ist gedacht als einfache Alternative für diejenigen Nutzer, die kein Smartphone haben und regelmäßig Standorte aufsuchen, beispielsweise in kommunalen Einrichtungen oder Gastronomiebetrieben, vor deren Besuch man sich über die App registriert.

Was aber ist eigentlich eine Luca-App? Bereits vor einigen Wochen hat der Landkreis Waldshut die Luca-App eingeführt, um die Nachverfolgung bei Corona positiv getesteten Menschen zu vereinfachen. Auch Grafenhausen hat sich dem System angeschlossen. Ob bei Gemeinderatssitzungen, im Mitmachmuseum oder im Rathaus können alle Besucher, die eine entsprechende App auf ihrem Smartphone haben, komfortabel einen ausgehängten QR-Code einscannen. Die Daten werden durch die Luca-App erfasst und können im Fall einer festgestellten Infektion mit den Gesundheitsämtern geteilt werden.

Grafenhausen hat somit im Landkreis Waldshut eine frühe Vorreiterrolle übernommen. „Wenn der Landkreis in Sachen Corona-Nachverfolgung Geld in ein sinnvolles System investiert, dann sollte sich eine Kommune auch daran beteiligen“, meinte Bürgermeister Christian Behringer auf Anfrage. Er hofft, dass neben weiteren Betrieben und Geschäften im Ort insbesondere auch die Einwohner davon Gebrauch machen und die kostenfreie App auf ihre Mobilfunktelefone laden.

Weitere Möglichkeit

Mit dem sogenannten Schlüsselanhänger hat Luca nun eine Möglichkeit geschaffen, sich auch ohne Smartphone zu registrieren. Um mit diesem System einchecken zu können, muss der QR-Code des Schlüsselanhängers abgescannt werden. Wichtige und notwendige Daten für die Nachverfolgung wie Name, Telefonnummer und Adresse, die normalerweise handschriftlich auf eine Besucherliste geschrieben werden, müssen jedoch in dem QR-Code enthalten sein. Jeder Anhänger hat eine unverwechselbare Seriennummer, mit der sich der Nutzer bei Luca registrieren muss, um im Infektionsfall die Luca-Historie an das Gesundheitsamt übermitteln zu können.

Bürgermeister Christian Behringer (links) überreicht die von der Gemeinde angeschafften Luca-Schlüsselanhänger an Clemens Dienstberger vom Kur- und Gewerbeverein (KGV). | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Gemeinde hat für die Ausgabe des Schlüsselanhängers, der für Einwohner aus Grafenhausen kostenlos ist, den Kur- und Gewerbeverein (KGV) gewinnen können. Wie Vorstandsmitglied Clemens Dienstberger im Gespräch informierte, erfolgt die Ausgabe in der Sparkassenfiliale Grafenhausen. Dort besteht dann auch die Möglichkeit, den Luca-Schlüssel für sich registrieren zu lassen. „Wir sind froh, dass der Kur- und Gewerbeverein diese Aufgabe übernommen hat“, betonte Christian Behringer. Somit erhalten auch Einwohner, die über keinen Computer verfügen, die Möglichkeit, durch die vom KGV übernommene Registrierung an dem System teilzunehmen.