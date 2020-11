von Wilfried Dieckmann

Veranstaltungen in Grafenhausen wurden aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend und mit dem Teil-Lockdown wieder komplett abgesagt. Selbst die Vereinsbesprechung im Rathaus am 23. November findet nicht statt. Nun soll es 2021 einen Badischen Kräutertag im Skulpturenpark Grafenhausen geben.

Corona Gästezahlen auf Rekordniveau: Der Hochschwarzwald profitiert vom Trend zum Inlandsurlaub und will weiter bei den Gästen punkten Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff zeigen sich auch Gemeindeverwaltung und Touristinfo zuversichtlich. Aktuell sind die Planungen für den sechsten Badischen Natur- und Kräutertag, der im nächsten Jahr am 4. Juli im Skulpturenpark Grafenhausen stattfinden soll, angelaufen. Gemeinsam mit der Touristinfo schaut Bürgermeister Christian Behringer voller Zuversicht in das Jahr 2021. „Für den 6. Badischen Kräutertag am 4. Juli im Skulpturenpark Grafenhausen benötigen wir eine längere Vorbereitungszeit“, sagt Behringer. Er zeigt sich zuversichtlich, dass diese Großveranstaltung trotz Coronavirus stattfinden kann. Er rief in Erinnerung, dass bereits der Naturparkmarkt in Grafenhausen in diesem Jahr erfolgreich stattfand. „Der Aufwand mit aufwendigem Hygienekonzept hat sich im Sommer gelohnt, Besucher und Marktbeschicker waren gleichermaßen zufrieden“, sagt auch die Leiterin der Touristinfo Grafenhausen, Lisa Wasmer von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG).

Kräutertag

Der Badische Kräutertag findet alle zwei Jahre in einer anderen Gemeinde im Naturpark Südschwarzwald statt und wird federführend vom Verein Netzwerk Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden organisiert. Warum ist ein Badischer Kräutertag bedeutsam? Die Wissensschätze vergangener Generationen drohen in modernen Zeiten in Vergessenheit zu geraten. In den Höhenlagen des Schwarzwaldes kamen Wild- und Heilkräutern in der bäuerlichen Tradition eine besondere Bedeutung zu. Im Zuge der Rückbesinnung auf die Natur und naturgegebene Kreisläufe gibt es immer mehr Menschen, die Kräuter und ihre Wirkung auf vielfältige Weise wieder ins Bewusstsein rücken.

Historie

Im geschichtlichen Rückblick leisteten die sogenannten Kräuterfeen, die landläufig auch Kräuterhexen genannt wurden, einen nicht unerheblichen Beitrag zur Erhaltung der Volksgesundheit. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kräuter nur in Verbindung mit Frauen stehen. Auch für Männer gibt es zahlreiche hilfreiche Kräuter: Angefangen bei Magenbeschwerden, kleinen Wunden, schwindender Haarpracht oder gar schwächelnder Manneskraft, die Natur hält auch für den Mann einiges bereit.

Vorbereitungen angelaufen

Die Vorbereitungen für den sechsten Badischen Natur- und Kräutertag haben in Grafenhausen begonnen. Wünschenswert wäre für den Bürgermeister, wenn sich an der Aktion auch viele örtliche Vereine und gastronomische Betriebe beispielsweise im kulinarischen Bereich beteiligten. Vonseiten der Gemeinde Grafenhausen werden hierfür einfache Hütten oder Stände, die vom Kur- und Gewerbeverein und von der Nachbargemeinde Ühlingen-Birkendorf ergänzt werden, bereitgestellt.

Auf Erfahrungen aufbauen

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Großveranstaltung dank eines bewährten Hygienekonzepts, das bereits erfolgreich beim Naturparkmarkt praktiziert wurde, stattfinden kann. „Auf diesen Erfahrungen können wir aufbauen“, meinte auch Lisa Wasmer. Für Vereine und Gastronomen aus Grafenhausen sowie Anbieter im pädagogischen Bereich wird kein Kostenbeitrag erhoben.

Anmeldungen zum sechsten Badischen Kräutertag sind möglich per E-Mail (wasmer@hochschwarzwald.de).