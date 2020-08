von Juliane Kühnemund und Chris Seifried

Trauer herrscht in Grafenhausen: Die erfolgreiche Geschäftsfrau, Gründerin und Seniorchefin der Firma Rühle, Marlene Rühle, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Marlene Rühle war eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit. Unter ihrer Führung hat sich die Firma Rühle, Hersteller von Schneidemaschinen für Fleisch und Schinken, zu einem bedeutenden regionalen Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb mit mehr als 160 Mitarbeitern entwickelt. Die Firma war und ist als modernes und leistungsfähiges Unternehmen am nationalen und internationalen Markt anerkannt.

Marlene Rühle wurde am 21. Juli 1939 geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Grafenhausen verbrachte sie ihre Lehr- und Arbeitsjahre in der Poststelle der Staatsbrauerei Rothaus. 1963 heiratete sie Willy Rühle und brachte 1964 Tochter Sabine, 1966 und 1968 die Söhne Claus und Jörg zur Welt. Marlene Rühle hat mit ihrem früh gestorbenen Ehemann die Firma Rühle gegründet und diese im Laufe der Jahre zu einem Unternehmen entwickelt, das heute in der Lebensmitteltechnik zu den Führenden zählt.

Als Geschäftsführerin hat sie ihr Leben in den Dienst des Unternehmens und dessen Mitarbeiter gestellt. Für ihre große Leistung wurde sie anlässlich ihres 70. Geburtstages vom damaligen Bürgermeister Erich Kiefer mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Grafenhausen ausgezeichnet. Die Gründung der Firma Rühle, die Weiterentwicklung und die Umsiedlung in das neue Gewerbegebiet habe sich für Grafenhausen als Glücksfall erwiesen, so der Rathauschef damals. Der Betrieb war ihr Lebenswerk und ihre erfolgreiche Arbeit wurde mit weiteren nationalen und internationalen Ehrungen belegt: Bayrischer Staatspreis für Innovation im Handwerk in den Jahren 1994 und 2001 sowie die viermalige Verleihung des Bundesinnovationspreises in den Jahren 1995, 1996, 1998 und 2004. Im Jahr 2008 wurde ihr die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen. Mit der Wirtschaftsmedaille werden Unternehmen und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderer, beispielhafter Weise um die Wirtschaft Baden-Württembergs verdient gemacht haben.

Dank einer großzügigen Spende konnte die kleine Kapelle auf dem Friedhof in Grafenhausen im Jahr 2019 sowohl im Innen- als auch im Außenbereich restauriert werden. Marlene Rühle hatte alle Kosten übernommen.

Neben ihrem unternehmerischen Einsatz engagierte sich Marlene Rühle aber auch für die Gemeinde und die örtlichen Vereine. So stellte sie zum Beispiel dem Partnerschaftskomitee bei Veranstaltungen mit der französischen Partnergemeinde in der Bretagne immer wieder Fahrzeuge der Firma kostenlos für Transporte zur Verfügung.

Dank einer großzügigen Spende konnte die kleine Kapelle auf dem Friedhof in Grafenhausen im Jahr 2019 sowohl im Innen- als auch im Außenbereich restauriert werden. Marlene Rühle hatte alle Kosten übernommen.

Stark gemacht hat sich Marlene Rühle auch für den katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg „In Via“. Sie war im Vorstand und im Aufsichtsgremium tätig und hat engagiert das Ziel verfolgt, jungen Frauen Mut für ein selbstbestimmtes Leben zu machen und sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen.

Die kirchliche Trauerfeier findet am Freitag, 28. August, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Fides in Grafenhausen statt.