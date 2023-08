Die Gemeinde Grafenhausen ist für eine schnelle Internetversorgung mit Glasfaser ans Backbonenetz des Landkreises angeschlossen worden. Die bisherige Leitung in luftiger Höhe über Strommasten gehört der Vergangenheit an. „Eine weitere wichtige Etappe für das zukunftsweisende Großprojekt konnte in Grafenhausen auf den Weg gebracht werden“, betonte Bürgermeister Christian Behringer.

In das kommunale Bürgernetz wurden rund 5,5 Millionen Euro investiert. Bund und Land haben die Maßnahme mit 1,9 Millionen Euro bezuschusst. Von diesen Zuschüssen konnte auch das kommunale Netz in Grafenhausen bisher mit 1,9 Millionen Euro profitieren. Nach den Worten des Bürgermeisters riesige Investitionen, die bereits getätigt worden sind und für den weiteren Ausbau noch anstehen. Angesichts der hohen Investitionssumme könne man nur hoffen, dass sich diese amortisieren wird. Dies hänge allerdings entscheidend von den tatsächlich mit dem Netzbetreiber Stiegeler IT abgeschlossenen Nutzungsverträgen durch Anschlussnehmer ab. Pro Privatanschluss fließen 17,28 Euro monatlich für Netzmiete an die Gemeinde zurück. Wie der Rathauschef informierte, gebe es derzeit lediglich 259 Breitband-Anschlüsse. Die Umsatzerlöse für die Gemeinde lagen im vergangenen Jahr bei rund 65.000 Euro. Im laufenden Jahr sollen diese auf rund 100.000 Euro gesteigert werden. Mit den bisherigen Anschlusszahlen ist Behringer, wie er vor der Sommerpause noch einmal betonte, „nicht zufrieden“. Sein Ziel seien mittelfristig mindestens 500 Anschlüsse.

Bisher wurde der Ort mit Glasfasersignalen aus einer Leitung gespeist, die in luftiger Höhe an Strommasten angebracht war. In Mettenberg-Kaßlet wurde das Glasfaserkabel ins Erdreich geleitet und hat seither Grafenhausen mit schnellem Internet versorgt. Mit dem Anschluss der kreisweiten Ringleitung – rund 400 Kilometer lang – in das Schaltgebäude PoP (Point of Presence) am südlichen Eingang des Skulpturenparks, gehört die bisherige Versorgungsform der Vergangenheit an.