Die Wärmewende in Grafenhausen kann nur gelingen, wenn alle mitmachen. Da sind sich Bürgermeister Christian Behringer und Martin Völkle von der Energieagentur Südwest einig. Lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage? Wird eine Gebäudesanierung gefördert? Welche Maßnahmen eignen sich dafür? Fragen werden bei Info-Abenden geklärt. Die kostenlosen Veranstaltungen, für die keine Anmeldung erforderlich ist, greifen Themen auf, die für Privathaushalte bedeutend sind. „Klimaneutralität bis 2040 ist ein ehrgeiziges Ziel, das eine Strategie erfordert, die alle Bereiche des täglichen Lebens berücksichtigt. Für mich ist es daher wichtig, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern klare, wirksame und leicht umsetzbare Maßnahmen vermitteln, die dann auch zügig angegangen werden können“, fasste Bürgermeister Christian Behringer zusammen. „Wir setzen seit vielen Jahren zahlreiche Energie- und Klimaschutzprojekte um. Und wir werden diesen Weg weitergehen.“

Gemeinsam mit der Energieagentur Südwest wolle man nun die Maßnahmen im Bereich der Wärmewende verstärken. Und so freue man sich umso mehr, den Einwohnern ein vielfältiges Angebot an Info-Veranstaltungen präsentieren zu können. Außerdem sei durch die Energieagentur Südwest auch für hiesige Unternehmen eine unabhängige und neutrale Beratung gesichert. „Jeder Einzelne kann durch sein Verhalten im Alltag weniger Energie verbrauchen, die Einsparpotenziale sind in allen Lebensbereichen weiterhin groß. Ein enorm wichtiger Hebel neben der Einsparung von Energie und Wärme ist die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Wärmequellen“, erklärte Martin Völkle, Berater für Energieeffizienz und Klimaschutz der Energieagentur Südwest. Die erste Veranstaltung „Realisierung von PV-Anlagen“ findet am Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr im Schwarzwaldhaus der Sinne statt. Bei der zweiten Veranstaltung am Donnerstag, 28. September, um 18.30 Uhr, geht es um die „Sanierung des eigenen Gebäudes Schritt für Schritt“.