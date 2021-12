von Winfried Dieckmann

Nicht nur das Schwarzwaldhaus der Sinne, auch der Tourismusort Grafenhausen gehört zu den Preisträgern beim Landeswettbewerb „familien-ferien“ und wurde von der Dehoga und der Tourismus Marketing Baden-Württemberg für besonders familienfreundliche Ferienangebote ausgezeichnet. Ziele der Zertifizierung sind, die Qualität der familienfreundlichen Angebote herauszustellen, die hohe Qualität sicherzustellen sowie den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Die Auszeichnung wird für drei Jahre verliehen.

Die Kriterien sind in Muss- und Qualitätskriterien unterteilt. Für die Auszeichnung darf maximal ein Musskriterium nicht erfüllt sein. So muss unter anderem die Tourist-Information des Ortes Buggys, Bollerwagen oder Rückentragen für Kleinkinder verleihen, auch muss ein öffentliches WC mit Wickelmöglichkeit in der Nähe vorhanden sein. Zudem müssen vom Verkehr abgeschirmte Spielplätze sowie In- und Outdoor-Freizeiteinrichtungen vorhanden sein. In den Sommerferien muss mindestens zweimal pro Woche ein Kinderferienprogramm stattfinden. Nur wenn sich der gesamte Urlaubsort auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern eingestellt hat, erhält er das Gütesiegel „familien-ferien“. Die Programme haben die familienfreundlichen Orte auch auf die Jahreszeiten abzustimmen.

Bürgermeister Christian Behringer freute sich, dass nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Mitmachmuseum die vorgegebenen Kriterien erneut erfüllt haben. Für die nächste Ausschreibung zur Auszeichnung erhofft sich der Rathauschef, dass sich wieder Hotels und Zimmervermieter an dem Wettbewerb beteiligen.