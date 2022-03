von Christiane Seifried

Grafenhausen – Mehrere ukrainische Flüchtlingsfamilien, die in Grafenhausen Zuflucht gefunden haben, konnten im Schiesselhof in Rippoldsried untergebracht werden. Derzeit leben dort sechs Erwachsene sowie acht Kinder und Jugendliche, die von den Eigentümern Beate und Urs Müller herzlich empfangen und aufgenommen wurden. Auch der Helferkreis Ukraine hat sich schon tatkräftig eingesetzt, um die Kriegsflüchtlinge mit dringend benötigten Hilfsmitteln zu versorgen.

Über Warschau nach Grafenhausen

Wie Gastgeberin Beate Müller berichtete, sind momentan vier Ferienwohnungen im Schiesselhof mit ukrainischen Flüchtlingen belegt. Nachdem die Ersten bereits am 22. März eingezogen waren, kam am Sonntag noch ein weiteres Ehepaar mit drei Kindern dazu. Alle Flüchtlinge, die aus Kiew und Umgebung stammen, waren von Warschau aus über Berlin in den Westen gelangt und von da mit dem Zug weiter nach Freiburg gefahren. Von dort wurden sie von Georg Funk, der schon vor Wochen Hilfstransporte in die Ukraine organsiert hat und als unterstützende Kontaktperson fungiert, mit dem Auto nach Grafenhausen geholt.

Helferkreis unerlässlich

„Wir haben unseren Kriegsflüchtlingen auch schon den Ort gezeigt und ihnen erklärt, wo das Rathaus, die Bank, Apotheke oder die Einkaufsläden sind“, schilderte Urs Müller, dem aufgrund beruflicher Aufenthalte in Russland sowie ehemaligen Sowjetrepubliken die ukrainische Sprache nicht ganz fremd ist. Zudem können sich zwei Jugendliche, die in ihrer Heimat bereits studieren, auch in englischer Sprache verständlich machen und helfen notfalls beim Übersetzen. Wie der Gastgeber weiter erzählte, seien die Flüchtlinge sehr selbständig und organisierten alles weitgehend selbst. „Sie gehen zu Fuß ins Dorf, beispielsweise um Einkäufe und Besorgungen zu machen“, sagte Urs Müller. Wie er betonte, habe sich dankenswerterweise auch der Helferkreis schon sehr bemüht und zum Beispiel darum gekümmert, dass kurzfristig eine fehlende Waschmaschine beschafft werden konnte. Zudem hätten die Helferinnen und Helfer mit den ukrainischen Flüchtlingen die neu eingerichtete Kleiderkammer im Rathaus besucht. „Ohne den Helferkreis hätte nicht alles so reibungslos funktioniert“, hob Urs Müller voller Anerkennung hervor.

Eine Besonderheit und von großem Vorteil ist die Tatsache, dass im Schiesselhof neben der ehemaligen Restaurantküche auch die großzügigen Gasträume genutzt werden können. So ist es jederzeit möglich, dass, sofern gewünscht, alle Flüchtlinge zusammenkommen können, um im gemeinschaftlichen Miteinander zu speisen und sich in der Muttersprache zu unterhalten. Davon wurde bereits reger Gebrauch gemacht: Zu Wochenbeginn kam Besuch aus der Bodenseeregion, Verwandte und Bekannte konnten sich nach langer Zeit in die Arme schließen.

Für ein gemeinsames Abendessen hatten die ukrainischen Frauen in der Hotelküche ein vorzügliches Mehrgänge-Menü zubereitet, an dem neben den Gastgebern zwei weitere Gäste teilnehmen durften. An der schön gedeckten großen Tafel nahmen alle Beteiligten aber erst Platz, nachdem Familienvater Iwan Kukushkin aus den Reihen der Flüchtlinge ein ergreifendes Tischgebet gesprochen hatte. Wie übersetzte Worte ergaben, zeigte er sich froh und glücklich darüber, mit all seinen Mitgeflüchteten in Sicherheit sein zu können, bat um ein baldiges Ende des grausamen Krieges und dankte den Gastgebern für ihre freundliche und spontane Aufnahme.

Zur großen Freude aller setzte er sich an das im Gastraum stehende Klavier und gab, begleitet vom Gesang der gläubigen Menschen am Tisch, einige Kirchenlieder zum Besten.