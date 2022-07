von Christiane Seifried

Grafenhausen – Es ist geschafft! Das Sommerferienprogramm der Gemeinde ist fertiggestellt und hält vor allem für Kinder Angebote bereit. Anmeldungen sind nur noch online möglich, eine ausführliche Informationsbroschüre ist in Arbeit. Diese ist ab Freitag, 22. Juli, verfügbar, die im Kindergarten, der Grundschule sowie in einigen Ladengeschäften verteilt wird. Das Kinderferienprogramm wird von Samstag, 13. August, bis Samstag, 3. September angeboten.

Das Sommerferienprogramm wurde einmal mehr von Hauptinitiatorin Sonja Kaltenbacher in Zusammenarbeit mit Claudia Friedrich erarbeitet. Wie die beiden Organisatorinnen meinten, wird es auch in diesen Sommerferien wieder ein gleichsam attraktives wie aktives Ferienprogramm geben: 36 Veranstaltungen stehen in drei Wochen zur Verfügung. Die meisten Angebote richten sich an Kinder im Alter von drei bis elf Jahren, 13 Veranstaltungen sind ohne Altersbeschränkung und einige sind sogar für die ganze Familie gedacht.

Für einige Programmangebote wird ein meist geringer Kostenbeitrag erhoben, andere wiederum können gratis besucht werden. Wichtig und zu beachten ist, dass Kinder ausschließlich Online angemeldet werden können. Alle Teilnehmer, die angemeldet wurden, sind über die Gemeinde unfallversichert. Bei Fragen gibt Sonja Kaltenbacher unter der Telefonnummer 07748/259 98 47 Auskunft.

Auf die kleinen und auch größeren Kinder warten wieder spannende Angebote wie beispielsweise ein Mini-Erste-Hilfe-Kurs, Wissenswertes über die Feuerwehr, ein Nähkurs, Narrenkino, Tag der Honigbiene oder die Bat-Night mit Fledermäusen und dem NABU-Ortsverein. Auch die beliebte Ferien-Abschlussfahrt, bei der die Gemeinde für jedes teilnehmende Kind 5 Euro beisteuert, darf freilich nicht fehlen.

Das Sommerferienprogramm Grafenhausen gibt es seit 2020. Im vergangenen Jahr hatten sich 553 Kinder zu insgesamt 34 Veranstaltungen angemeldet. Über die vielfältigen und attraktiven Programmangebote in diesen Sommerferien zeigte sich auch Bürgermeister Christian Behringer mehr als erfreut. Nach seinen Angaben hat die Gemeinde zur Verarbeitung der Daten eigens ein Computerprogramm angeschafft, die einigermaßen aufwändige Arbeit habe Rathausmitarbeiter Kevin Wölm erledigt. Der Dank des Rathauschefs galt darüber hinaus auch den beiden Organisatorinnen Claudia Friedrich und Sonja Kaltenbacher.

Anmeldungen für das Ferienprogramm ab Montag, 25. Juli im Internet:

http://www.grafenhausen.feripro.de