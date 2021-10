von Wilfried Dieckmann

Grafenhausen wurde mit dem Ausbau von Wirtschaftswegen in Mettenberg-Rötenberg und Rippoldsried berücksichtigt. Minister Peter Hauk überreichte in Stuttgart einen Förderbescheid in Höhe von 100.000 Euro an Bürgermeister Christian Behringer.

Im Rahmen der Instandhaltung der Gemeindestraßen wurden für das Jahr 2021 die Sanierung im Kreuzungsbereich der Einfahrt Gewerbestraße, des Abschnitts Bulgenbach-Staufen sowie eines Abschnitts des Wirtschaftsweges Mettenberg-Rötenberg mit drei Losen ausgeschrieben. Wie Ingenieur Hans-Jörg Meier vom Ingenieurbüro Hunziker BetaTech in der Gemeinderatssitzung erläuterte, hat die Firma Wolfram Staller in einem Nebenangebot vorgeschlagen, das nötige Bindemittel bereits beim Fräsvorgang mit einzubringen.

Unter Berücksichtigung des Nebenangebotes mit einem Nachlass von drei Prozent beschloss das Ratsgremium, die Straßen- und Wegebauarbeiten an den annehmbarsten Bieter, die Firma Wolfram Staller aus Mettenberg, zum Preis von 138.147 Euro brutto zu vergeben. Der nächsthöhere Bieter hatte ein Angebot mit 160.676 Euro abgegeben. Bei der Ausschreibung wurden insgesamt fünf Firmen aufgefordert, ein Angebot für die Straßenbau- und Wirtschaftswegebauarbeiten in Grafenhausen abzugeben. Die Arbeiten für die Sanierung eines Wirtschaftsweges in Rippoldsried sollen im Frühjahr 2022 ausgeschrieben werden.

Für die Wirtschaftswege Mettenberg-Rötenberg und Rippoldsried wurde ein Antrag auf Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die nachhaltige Modernisierung von Ländlichen Wegen (VwV MoLWe) gestellt. Bürgermeister Behringer konnte in Stuttgart von Minister Peter Hauk den entsprechenden Förderbescheid aus dem genannten Programm über den Höchstbetrag von 100.000 Euro in Empfang nehmen. Die Abrechnung der Maßnahme soll dann 2023 erfolgen. „Mit dem Programm zur nachhaltigen Modernisierung ländlicher Wege unterstützt das Land bereits zum 22. Mal Kommunen bei der Ertüchtigung ihrer gemeindlichen Infrastruktur. Die große Akzeptanz des Förderprogramms ist hoch erfreulich“, betonte der Minister in der Feierstunde.