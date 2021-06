von Wilfried Dieckmann

In nur wenigen Schritten zum Corona-Impfwunschtermin? Dank der neuen Online-Terminbuchungsseite der Gemeinde Grafenhausen wird dies ab Juli möglich sein. „Vonseiten der Gemeinde unterstützen wir die von unseren örtlichen Ärzten angebotenen Impfungen mit vorhandenen technischen Möglichkeiten der Kommune und stellen eine Schnittstelle zur Praxis zur Verfügung“, sagte Bürgermeister Christian Behringer auf Nachfrage.

Buchungsseite eingerichtet

Wie funktioniert die künftige Terminvergabe beim Impfen? Wie Kevin Wölm von der Gemeindeverwaltung erläuterte, wurde hierfür speziell eine Terminbuchungsseite eingerichtet, die auf der Homepage der Gemeinde sowie der Praxis Bohl veröffentlicht wird. Für die Impftage, jeweils mittwochs und freitags, werden vonseiten der Praxis Bohl Termine mitgeteilt, die von der Gemeinde eingepflegt werden. Patienten der Praxis Bohl können dann die zur Verfügung stehenden Termine Online buchen. Kevin Wölm ist sich sicher, dass auf diesem Wege Wartelisten nicht mehr geführt werden müssen. Auch junge Menschen werden schneller einen Zugang zum Impfen finden.

In der Arztpraxis Bohl werden künftig keine Wartelisten mehr für Corona-Schutzimpfungen geführt. Wie Barbara Bohl im Gespräch mitteilte, erhalten Patientinnen und Patienten, die sich bereits über eine Warteliste zum Impfen angemeldet haben, bis Anfang Juli einen Impftermin und werden vom Praxis-Team benachrichtigt. Personen, die zwischenzeitlich bei anderen Ärzten oder in Impfzentren geimpft worden sind, werden dringend gebeten, sich zeitnah von der Warteliste abzumelden. Wer derzeit noch Interesse an einem Impftermin hat, sollte telefonisch abklären, ob noch Impfstoff vorhanden ist. Ab Juli sollen Impftermine über die Internet-Plattform, die von der Gemeinde eingerichtet wurde, vorgenommen werden.

Darüber hinaus teilte die Ärztin im Gespräch mit, dass Kinder und Jugendliche unter 18 „derzeit von uns nur in Ausnahmefällen geimpft werden können“. Ab Juli können, soweit verfügbar, Termine für Erstimpfungen gegen Covid-19 gebucht werden.

Nachbargemeinde unterstützt

Auch in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf werden Ärzte unterstützt. Vonseiten des Facharztes Dr. Stephan Rose und seiner Ehefrau Dr. Barbara Rose wurde die Gemeindeverwaltung um die Räumlichkeiten im Haus des Gastes gebeten, weil deren Praxis für größere Impfaktionen baulich nicht geeignet sei. Mit jeder zusätzlichen Impfung werde nach den Worten von Bürgermeister Tobias Gantert ein wichtiger Beitrag zum Infektionsschutz und zur Gesundheitsvorsorge in Sachen Corona geleistet.

Vonseiten der Gemeinde werde auch der Ühlinger Allgemeinarzt Mohamed Baker Jafar unterstützt, dem angemietete Räume im Flachbau des ehemaligen Rathauses in Ühlingen (gegenüber der Apotheke) zur Verfügung gestellt werden, weil diese für den Zweck des Impfens besser geeignet seien als seine Praxis.

Weitere Informationen zum Buchungssystem gibt es im Internet: http://www.cm-terminreservierung.de/grafenhausen oder http://www.grafenhausen.de