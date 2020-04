von (raf)

Nach Angaben der Polizei hatte ein 25-jähriger Golf-Fahrer gegen 7.30 Uhr im Bereich einer Kuppe versucht, den Lkw der Müllabfuhr zu überholen. Das Manöver in dem unübersichtlichen Streckenabschnitt misslang, und der Golf kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat 500 einer 25-Jährigen. Die Leitplanke habe verhindert, dass der Fiat die Böschung hinunter in die Steina gestürzt ist, so die Polizeiangaben. Die beiden 25-Jährigen wurden vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinter der Fiat-Fahrerin hatte ein 44-Jähriger seinen Opel noch rechtzeitig abbremsen können, aber auf der Straße liegende Fahrzeugteile überfahren. Dabei sei am Opel ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro entstanden.