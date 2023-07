Die Idee, anlassbezogene Kugeln zu Jubiläen und Gemeindefesten fertigen zu lassen, hatte Bürgermeister Tobias Gantert bei der Einweihung des Kugelwaldpfades im Juni 2021. Bisher gab es grüne, naturfarbene und rote Kugeln.

Da der Landkreis Waldshut in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, war es für den Bürgermeister die erste Gelegenheit, seinen Wunsch nach Jubiläumskugeln der Leiterin des Amtes für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt, Susanna Heim, mitzuteilen.

50 goldene Kugeln werden bald in den Automaten am Kugelwaldpfad gefüllt. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Idee, anlassbezogene Kugeln herstellen zu lassen, kam bei Heim gut an. In Bezug auf 50 Jahre Landkreis Waldshut sollten diese in Gold sein, fand die Kulturamtsleiterin.

Der Pfad Auf dem Kugelwaldpfad in Birkendorf lassen sich auf 2,3 Kilometern Länge die Heimat und die regionale Tier- und Pflanzenwelt spielerisch erkunden. Die einzelnen Bahnen können einzeln oder als Rundweg bespielt werden: Die Bahn der Waldtiere, die Bahn der Holz­verarbeitung, die Bahn Menschen & Tiere sowie die Biberbahn und der Biberbau. Beginn der Bahn ist am Ende der Straße „Im Oberholz“ in Birkendorf. Die Kugeln 20.000 Kugeln wurden in diesem Jahr bereits aus den Automaten am Kugelwaldpfad verkauft. Täglich kommen Besucher aus der näheren und weiteren Region zur Kugelbahn und sind begeistert von der einzigartigen Freizeiteinrichtung im Wald. Jährlich werden zwischen 36.000 und 40.000 Kugeln für je einen Euro aus den Automaten gezogen, die man früher als Kaugummiautomaten kannte. Damit ist die Einrichtung zwar nicht kostendeckend, erklärt Bürgermeister Tobias Gantert, aber einen großen Teil der Unkosten könne man mit dem Erlös decken. Die Holzkugeln werden aus Buchenholz hergestellt, da sich dieses vom Gewicht her am besten eigne. (uor)

Auch Landrat Kistler fand an der Idee Gefallen, da man zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises nachhaltige Akzente setzen möchte, die länger an dieses Jubiläum erinnern. So wurde entschieden, dass 2000 Kugeln mit Aufdruck zum Landkreis-Jubiläum bestellt werden.

Dem Wunsch von Susanna Heim entsprechend, wurden es passend zum Jubiläum goldene Kugeln. Am vergangenen Mittwoch übergab nun Landrat Martin Kistler die Goldkugeln dem Rathauschef in Ühlingen. Ab nächster Woche werden diese in die Automaten am Kugelwaldpfad gefüllt.

Die goldenen Jubiläumskugeln sind ein Geschenk des Landkreises Waldshut an die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Nun können die Besucher der Kugelbahn Geschicklichkeitsaufgaben mit Goldkugeln an den Holzbahn-Abschnitten lösen. Bisher gab es grüne, naturfarbene und rote Kugeln. Gold ist nun etwas ganz Besonderes.

Bürgermeister Tobias Gantert freute sich über die originelle Umsetzung seiner Ursprungsidee und bedankte sich bei Landrat Martin Kistler und Kulturamtsleiterin Susanna Heim für das Geschenk zum Landkreisjubiläum. Außerdem gibt es für die Gemeinde zwei Jubiläumsbänke, die von Holzbau Bruno Kaiser und dem Theaterverein Zeitschleuse gesponsert worden sind.