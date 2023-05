Mit einem „Happy Birthday“ hat der Musikverein Wutöschingen das viertägige Musikfest der Trachtenkapelle (TK) Obermettingen eröffnet. Auf der Wiese neben dem Rastplatz Obermettingen gab es dazu am Himmelfahrtstag einen Fassanstich durch Ortsvorsteher Norbert Ebi, mit Unterstützung durch Gemeinderätin Claudia Malzacher.

Viel Arbeit lag bis dato hinter den drei Vorständen Matthias Böhler (Öffentlichkeitsarbeit), Sven Gantert (Festorganisation) und Paul Brogle (interne Organisation). Erstaunlich, dass sie 300 Leute dazu gewinnen konnten, nicht nur das große Festzelt für 1.100 Leute herzurichten, sondern sich auch an allen vier Tagen um ein reges Festtreiben zu kümmern. Und das bei gerade mal 250 Einwohnern in Obermettingen.

Schnell noch ein Gemeinschaftsfoto im Festzelt: Einige der 300 Helfer, welche Hand in Hand arbeiten. | Bild: Heidi Rombach

Die Zeltdeko gestalteten die Aktiven der Trachtenkapelle Obermettingen selbst. Ein besonderer Hingucker ist das riesige Schwarzwaldhüsli, vor dem sich die Musiker auf der Bühne präsentierten. Bruno Böhler hatte es vor sechs Jahren erbaut, und seither war es schon zweimal im Einsatz. Derzeit musizieren in der TK Obermettingen 43 Frauen und Männer. Der Älteste ist mit 85 Jahren und der Jüngste mit 17 Jahren aktiv.

Das weitere Programm Samstag, 20. Mai Der Samstagabend steht beim Geburtstagsfest der Trachtenkapelle Obermettingen ganz im Zeichen von noch mehr Spaß. Unter dem Motto: „We love rote Bollehüät“ beginnt um 19 Uhr eine große Festzeltgaudi. Der Dresscode für die Besucher lautet „Schwarzwälder Klamottä“ oder Dirndl und Lederhose. Für gute Musik soll die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern sorgen. Des Weiteren treten Die Fexer auf, deren Erfolgsrezept hochkarätige Blasmusik, gemixt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme sind. Außerdem präsentieren The Heimatdamisch aktuelle Chart-Hits, Rock-Klassiker und Popsongs der 1980er und 90er Jahre im Oberkrainer-Groove. Sonntag, 21. Mai Auch am Sonntag werden die Besucher auf der Wiese neben dem Rastplatz Obermettingen unterhalten. Von 11 Uhr an geht es mit „mitenand.fürenand.blosmusikmache“ weiter. Den Auftakt macht die Trachtenkapelle Berau. Danach stehen der Musikverein Untermettingen, die Trachtenkapelle Ühlingen, der Musikverein Riedern am Wald, die Jungmusik sowie die Trachtenkapelle Brenden auf dem Festprogramm. Von 18.45 Uhr an werden Christoph Gleichauf und seine Blaskapelle Keine Stille Stunde unter dem Motto „Weil böhmisch m(ä)ehr – isch!“ für Kurzweil sorgen. Die Gruppe besteht aus 20 jungen und hochmotivierten Amateur-Musikern aus dem süddeutschen Raum.

„Das ganze Dorf macht mit“, freute sich Ortsvorsteher Norbert Ebi bei der Eröffnung und erklärte: „Wir stehen hinter den drei Vorständen“. Nach den ersten Musikklängen am Donnerstag war er froh, „dass es los ging“. Vorausgegangen waren viele Planungen mit einem großen Zeitfaktor. Als Schirmherr des Fests fungiert Bürgermeister Tobias Gantert. Auch auf die Mithilfe der Landfrauen konnte man sich verlassen. Sie sorgten für Girlanden und bepflanzten Schmuckkörbe für den Deckenbereich.

„Musik kennt keine Grenzen“ ist das Motto des Musikfestes in Obermettingen: Hier ist der Spanier Josep Mas Mestre im Einsatz, seit 2021 Dirigent beim Musikverein Wutöschingen. | Bild: Heidi Rombach

Während die Freiwillige Feuerwehr Obermettingen sich um den Parkplatzdienst und die Nachtwachen kümmert, stehen die Frauen und Männer der DRK Steinatal für Einsätze parat. Beim Fest sorgt ein neues Kassensystem für einen reibungslosen Ablauf. Die Ansagen macht Daniel Blattert.

Gewusst wie – bewiesen die Damen des Musikvereins Wutöschingen. | Bild: Heidi Rombach

Nach dem großen Vatertagshock, bei dem die Musikvereine Wutöschingen und Eberfingen, die Musikkapelle Zaunhof aus Österreich und der Musikverein Urberg Blasmusik vom Feinsten präsentierten, spielen am Freitag die Blosmusik Rocks (Brasslufthamma und Blechmäns) im Abendprogramm auf.

Weitere Bilder vom Musikfest sehen Sie hier: