von Wilfried Dieckmann

Nicht nur an der Erschließung des neuen Baugebiets „Kälberweide II“ wird kräftig gearbeitet, auch der Glasfaserausbau in Grafenhausens Ortsmitte schreitet voran. „Angesichts der Corona-Pandemie muss viel von zu Hause gearbeitet werden, somit wird der Ausbau der Infrastruktur mit schnellem Internetanschluss immer wichtiger“, betonte Rathauschef Christian Behringer. Ob das diesjährige Dorffest und das geplante Künstlersymposium stattfinden können, steht derzeit noch in den Sternen.

Arbeiten im Homeoffice

In der Tat: Viele Betriebe haben teilweise auf Homeoffice umgestellt. Auch bei der Gemeindeverwaltung Grafenhausen arbeiten einige Mitarbeiter auf diese neue Art. „Wir befinden uns im Corona-Modus“, meinte Bürgermeister Behringer auf Anfrage. Dies bedeutet im Klartext: Leitende Verwaltungsmitarbeiter arbeiten im Wechsel im sogenannten Homeoffice. Durch diese Heimarbeit soll sichergestellt werden, dass bei einer möglichen Infizierung von einem Mitarbeiter im Rathaus weiterhin Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung stehen.

Insgesamt wird im Rathaus angesichts der geringeren Besucherzahlen jedoch reduziert gearbeitet. So können bis nach Ostern Resturlaub oder Überstunden abgebaut werden. „Auch können Arbeitsstunden ins Minus gehen, die nach der Krise wieder aufgeholt werden können“, sagte Christian Behringer. Eine Regelung, die übrigens auch für den gemeindeeigenen Bauhof gilt. Um die Infrastruktur durchgehend aufrechtzuerhalten, ist die Kläranlage nur mit einem Mitarbeiter besetzt.

In der derzeitigen Krisenzeit zeigt sich für Bürgermeister Behringer eindeutig, wie wichtig es ist, eine gute Infrastruktur in Sachen Glasfaseranbindung zu haben. Ob bei Homeoffice oder Hausaufgaben, schnelles Internet sei heute unerlässlich.

Derzeit wird in Grafenhausen das Glasfasernetz in der Ortsmitte ausgebaut. „Die Arbeiten gehen trotz Corona weiter“, freute sich der Rathauschef. Für die Baufirmen allerdings ein nicht ganz einfaches Unterfangen, stets den Mindestabstand von 1,5 oder zwei Metern einzuhalten. Auch gehört das gemeinsame Frühstück oder Mittagessen im Bauwagen der Vergangenheit an.

Ob in diesem Jahr das Dorffest und das Künstlersymposium i stattfinden können, steht noch in den Sternen. Eine Entscheidung der Verantwortlichen soll in dieser Woche fallen.