Besser hätte man sich die Gewerbeschau als Abschlussfest für die Ortskernsanierung kaum vorstellen können, bilanzieren die Organisatoren Michaela Hog, Birgit Rüde, Markus Steck und Klaus Müller. 15 Monate Vorbereitungen mit drei Informationsveranstaltungen und persönlichen Gesprächen mit Unternehmern sind vorausgegangen. „Wir sind sehr dankbar, dass so viele Betriebe unserer Gesamtgemeinde und die Vereine mitgemacht haben. Es war ein Event für alle, nicht nur für Ühlingen“, betont Klaus Müller. Dankbar sind wir für das Vertrauen und die Unterstützung von Seiten des Bürgermeisters und die Hilfe mit dem Bauhof, sowie den teilnehmenden Betrieben, die ihre Tore für Besucher geöffnet haben. Das alles musste geplant und organisiert werden. Die Gewerbeschau in diesem Format war eine gelungene Premiere, für die sich die Macher engagiert eingesetzt hatten. „So macht es trotz enormem Zeitaufwand Spaß, so eine Veranstaltung durchzuführen. Über die vielen positiven Rückmeldungen von allen Seiten haben wir uns gefreut.“ Der Veranstaltungstermin am zweiten Juli-Wochenende war der für das sonst übliche Dorffest, das in diesem Jahr ausfällt. Somit gab es keine Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen in den Ortsteilen.

Die Gewerbeschau hatte viel zu bieten: 90 Handwerksbetriebe, Gewerbe- und Fachbetriebe, Organisationen und Vereine der Gesamtgemeinde präsentierten sich umrahmt von einem bunten musikalischen Unterhaltungs- und Kinderprogramm eindrucksvoll auf zwei Kilometern durchs Dorf bis ins Gewerbegebiet. Wieviel Menschen auf der Strecke ab Kindergarten und Pumptrack bis ins Gewerbegebiet schlenderten oder sich von der Dorfmitte aus mit dem Shuttle ins Gewerbegebiet kutschieren ließen, könne man schwer schätzen. Vier- bis fünftausend werden es wohl gewesen sein, die trotz Schlüchttalsperrung und Sommerhitze den Weg in die Vier-Täler-Gemeinde gefunden haben, schätzen die beiden Mitorganisatoren Müller und Steck. Die Besucher haben sich überall verteilt.

Einheimische Betriebe zu stärken und Nachhaltigkeit im Hinblick auf Kundschaft und Nachwuchs zu fördern, sei das Anliegen der Veranstaltung, führt Klaus Müller aus. Angesichts des herrschenden Fachkräftemangels sei es umso wichtiger, junge Leute durch persönlichen Kontakt und Kennenlernen für eine Ausbildung zu gewinnen. Grundsatz war, dass nur Betriebe aus den acht Ortsteilen aufgenommen werden und auswärtige nur solche aus der Region, die in direkter Verbindung mit Firmen aus Ühlingen-Birkendorf stehen. Der zusätzliche Kreativ- und Handwerkermarkt, bei dem Auswärtige und Einheimische Schönes und Selbstgemachtes anbieten konnten, war eine Eyecatcher auf dem Ausstellungsgelände. Das gesamte Gebiet der abgeschlossenen Ortskernsanierung war einbezogen. In Firmengebäuden konnten sich die Besucher informieren und suchten diese vor allem gerne um die Mittagszeit auf, um der Hitze aus dem Weg zu gehen. Die Frage, ob es so eine Gewerbeschau in Ühlingen wieder geben werde, kam von verschiedenen Betriebsinhabern und spiegelte deren Zufriedenheit mit der Besucher-Resonanz.