Birkendorf – Die Adventsfenster-Aktion im vergangenen Jahr des noch jungen Vereins VV Rackelhahn ist so gut angenommen worden, dass die Mitglieder auch in diesem Jahr am ersten Adventssonntag eine Neuauflage starten. Kinderaugen sollen strahlen und Erwachsene Gelegenheit zur Unterhaltung, zum Kennenlernen und zur Einstimmung auf das Fest in der Vorweihnachtszeit genießen. Auch Neubürger und Gäste sind dazu eingeladen. An Feuerstellen und Stehtischen können sich Besucher in geselliger Runde mit Glühwein und Punsch aufwärmen und mit Wurst und Wecken stärken. Der Abend wird musikalisch untermalt, an einem Abend wird die Trachtenkapelle Birkendorf spielen.

Beginn für die Adventsfenster-Aktion ist jeweils um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Gasthauses „Hirschen“. Das entsprechende Fenster soll jeweils am Adventssonntagabend um circa 17.30 Uhr enthüllt werden. Da der vierte Advent in diesem Jahr mit Heiligabend zusammenfällt, wird das vierte Fenster bereits am Samstagabend, 23.Dezember, geöffnet. Wie auch schon im Vorjahr, stellt Familie Reichardt ihre Saalfenster, die Garage und den Platz für die Bewirtung zur Verfügung. Nicola Baldischwiler, Naemi Dörflinger, Tatjana Reichenbach und Alicia Schmidt übernehmen beim Aufbau den kreativen Teil bei der Gestaltung der Fenster.