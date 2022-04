von Wilfried Dieckmann

Der Weg für eine sichere, zukunftsorientierte ärztliche Versorgung ist geebnet. Am Freitag ist das genossenschaftliche Hausarztmodellprojekt im Ärztehaus Grafenhausen gestartet. Mit diesem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) sollen vor allem Anstellungsverhältnisse für Ärzte sowohl in Teil- als auch in Vollzeit geschaffen und umgesetzt werden.

Die Herausforderung

Nicht nur die Zahl älterer Mitmenschen mit höherer Nachfrage nach ärztlichen Dienstleistungen, auch das Durchschnittsalter der Hausärzte selbst steigt, womit in den kommenden Jahren zunehmend Übertritte in den Ruhestand oder Reduzierungen des Beschäftigungsumfangs, insbesondere im ländlichen Raum, zu erwarten sind. Trotz einer steigenden Zahl an Medizinstudenten haben niedergelassene Ärzte Probleme bei der Suche nach Nachfolgern und müssen vielfach beim Eintritt in den Ruhestand ihre Praxen ohne Nachfolge schließen.

Anforderungen ändern sich

Der traditionelle Hausarztberuf in Form einer Einzelpraxis als Einzelkämpfer mit 24-stündiger Erreichbarkeit wird den Anforderungen der nachkommenden Ärztegeneration oftmals nicht mehr gerecht. Diese wünschen sich zunehmend kooperative Betriebsformen. Eine zeitgemäße, in Gemeinschaft geführte Praxis bietet durch eine Bündelung der Verwaltungsaufgaben mehr Freiraum für die Arbeit am Patienten. Weiterhin werden Möglichkeiten der fachlichen Rückkopplung, der gegenseitigen Vertretung und Aufteilung von Arbeitszeiten sowie Synergien zum Kauf von medizinischen Geräten und weiterer Ausstattung geschaffen.

Das Modellprojekt Medizinisches Versorgungszentrum Rothauser Land im Ärztehaus in Grafenhausen ist am Freitag gestartet. | Bild: Wilfried Dieckmann

In einem kommunalen Schulterschluss zwischen der Arztpraxis Bohl und den Kommunen Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf sowie Bonndorf erfolgte die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums Rothauser Land (MVZ e.G.) als eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Grafenhausen. Zur Vorsitzenden wurde Ärztin Barbara Bohl und zum Bevollmächtigten Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer gewählt.

Getragen von dem gemeinsamen Ziel, die ärztliche Versorgung des ländlichen Raums auch auf lange Sicht zu sichern und für nachfolgende Ärzte attraktiv zu machen, haben der Gemeindetag mit seiner Gt-service GmbH, der baden-württembergische Genossenschaftsverband sowie dem Hausärzteverband einen bundesweit einzigartigen Ansatz erarbeitet. Die ärztliche Versorgung soll über genossenschaftliche Modelle sichergestellt werden.

Minister zu Besuch

Das Konzept der genossenschaftlichen Hausarztmodelle in Medizinischen Versorgungszentren ist eines der Leuchtturmprojekte des Kabinettsausschusses Ländlicher Raum der Landesregierung in Stuttgart. Neben dem MVZ Rothauser Land eG wird das Modellprojekt Genossenschaftliche Hausarztmodelle, das am Freitag gestartet ist, aktuell in der Gemeinde Bitz im Zollernalbkreis mit drei Ärzten umgesetzt. An dem kommunal übergreifenden Projekt in Grafenhausen hat auch Minister Peter Hauk aus Stuttgart Interesse signalisiert. Gemäß den Planungen wird er am 11. April das MVZ in Grafenhausen besuchen, um sich mit den Mitgliedern der Genossenschaft über das Projekt auszutauschen.

Nachwuchs vor Ort tätig

Seit Januar ist Medizinstudentin Swantje Hunck in der Praxis Bohl tätig. Sie war im letzten Studienjahr, dem sogenannten Praxisjahr, acht Monate im Krankenhaus tätig und sammelt nun vier Monate lang Erfahrungen in der ländlichen Arztpraxis, bevor sie im Mai als Assistenzärztin in einer Klinik tätig sein wird. Die gebürtige Hamburgerin ist in Mainz aufgewachsen. Als Kind sei sie öfter in Grafenhausen-Rippoldsried gewesen, da ihre Eltern hier ein Haus geerbt hatten. Somit stand für die angehende Ärztin schnell fest: „Ich absolviere meine restliche Praxiszeit in Grafenhausen.“

Es sei die richtige Wahl gewesen: „In einer Landarztpraxis sieht man Fälle, die in einer Klinik nicht denkbar wären“, meinte Swantje Hunck, die sich auch langfristig eine berufliche Zukunft in einer ländlichen Region vorstellen könnte. Sie ist überzeugt, dass genossenschaftliche Hausarztmodelle zukunftsorientierte Projekte sind.