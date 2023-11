Die Mitarbeiterinnen der Tagespflege haben zum unterhaltsamen und geselligen Herbstfest im Sozialen Zentrum Ühlingen eingeladen. Leiterin Melanie Lichtner begrüßte die Gäste bei einem Glas Sekt und führte sie durch die Räumlichkeiten der Einrichtung, die seit dem 1. Dezember 2022 das Angebot für ältere Menschen und pflegende Angehörige in der Gemeinde bereichert. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band Halbi Händsche mit Wolfgang Frech, der die Anwesenden zwischendurch mit kleinen Anekdoten und lustigen Geschichten aus dem Alltag unterhielt. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen der Ühlinger katholischen Frauengemeinschaft (KFD) im herbstlich geschmückten Gesellschaftsraum, verweilten die Besucher noch etwas länger in gemütlicher Runde. Die Tagespflegeeinrichtung bietet pflegenden Angehörigen und Betreuungspersonen Beratung und Entlastung an. Die Kosten für die Betreuung trägt teilweise die Pflegeversicherung. Träger ist der Caritasverband Hochrhein. Tagsüber können Pflege- und Hilfebedürftige mehrere Stunden in der Einrichtung verbringen.

In der Tagespflegestätte Ühlingen können junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, bei dem sie den Umgang mit Pflegebedürftigen, die Durchführung von Einzel- und Gruppenangeboten sowie vieles mehr kennenlernen. Ansprechpartner für die Tagespflege ist Melanie Lichtner, unter 07741 91292311, oder E-Mail melanie.lichtner@caritas-hochrhein.de.