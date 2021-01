von Wilfried Dieckmann

Nicht nur in Grafenhausen, auch in der Nachbargemeinde Ühlingen-Birkendorf sind zahlreiche Loipen gespurt worden. 13 Langlauf-Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen zur Auswahl. Vonseiten der Gemeindeverwaltungen wird jedoch darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Corona-Vorschriften mit Abständen von mindestens 1,5 Metern zwingend eingehalten werden müssen.

Einige Winterwanderwege im Oberen Schlüchttal können Freizeitsuchende nur schwer begehen. Beachten sollten Spaziergänger und Wanderer allerdings auch die erhöhte Schneebruchgefahr in den Wäldern, die auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Aus Sicherheitsgründen sollten Waldgebiete grundsätzlich gemieden werden.

Winterspazierwege sind teilweise auch auf Birkendorfs Höhen sowie auch bei Berau begehbar. Allerdings heißt es auch hier immer, vorsichtig und bedacht zu sein, um die Landschaft in vollen Zügen genießen zu können. Zugelassen wurden für Schlittenfahrer die Rodelbahn Hohlgasse in Birkendorf sowie der Hang in Rothaus unterhalb des Familienferiendorfs bei Grafenhausen. Die beiden Skilifte in Rothaus und in Brenden bleiben jedoch weiterhin für die Freizeitsportler geschlossen. Die Schneehöhe im Rothauser Land liegt zwischen 50 und 80 Zentimetern.