von Wilfried Dieckmann

In der jüngsten nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung waren die Landtagswahlen im Frühjahr und die Bundestagswahlen im Herbst 2021 Thema. Angesichts der Corona-Pandemie sollte es gemäß dem Antrag der Verwaltung in der Gesamtgemeinde nur noch einen Wahlbezirk in Grafenhausen geben. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag des Ortschaftsrates Mettenberg letztlich jedoch zu, den Wahlbezirk beizubehalten. Es war seitens der Verwaltung davon ausgegangen worden, dass sich bei den Wahlen die Anzahl der Briefwähler deutlich erhöhen wird. Somit würde die Gefahr bestehen, dass nur wenige Wähler ihre Stimmen im Wahllokal abgeben.

„Das Wahlgeheimnis könnte, sofern weniger als 50 Stimmen abgegeben werden, insbesondere in den kleinen Ortsteilen nicht mehr gewährleistet sein“, erläuterte Bürgermeister Christian Behringer. Sollte diese Situation eintreten, dann müsste die Auszählung nicht direkt im Wahlbezirk, sondern zentral in Grafenhausen erfolgen. Dies aber würde auch eine Zeitverzögerung bedeuten. Weiterhin wies Christian Behringer darauf hin, dass ein komplett zweites Helferteam im Wahllokal nötig werde. Nach längerer Diskussion habe sich das Gremium jedoch dem Antrag des Ortschaftsrates Mettenberg angeschlossen, der auf eine Beibehaltung der bisherigen Wahlbezirke plädierte.

Weiterhin hat sich das Ratsgremium mit den Coronavirus-bedingten Mindereinnahmen der Gewerbesteuer befasst. Wie Behringer informierte, wurde von Seiten der Bundes- und Landespolitik ein Ausgleich angekündigt. Demnach würde der Bund im Rahmen des Kommunalen Solidarpakts 2020 die Hälfte der ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen übernehmen. Das Land habe nach Angaben des Bürgermeisters beschlossen, die Kompensation der zweiten Hälfte der Gewerbesteuermindereinnahmen zu übernehmen. Bei der Kompensation durch das Land werden als Basis die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen. „Ein gutes Instrument, das geplant war“, betonte Christian Behringer. Als problematisch bezeichnete er jedoch, dass die tatsächlichen Mindereinnahmen im Jahr 2020 nicht einbezogen werden. Durch diese Nichtberücksichtigung der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen können im laufenden Jahr bei den Kommunen sowohl Überkompensationen als auch Minderkompensationen auftreten. Für Grafenhausen würde dies einen Minusbetrag bedeuten.