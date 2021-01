von Werner Steinhart

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2021 von Ühlingen-Birkendorf einstimmig beschlossen. Der Investitionshaushalt erreicht mit 8,4 Millionen Euro ein neues Rekordvolumen. Geplant ist die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze: Der Hebesatz der Grundsteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. und die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 360 v.H. zusammen werden Mehreinnahmen von 90.000 Euro erwartet.

Die Eckdaten Investitionshaushalt: 8,4 Millionen Euro; Einnahmen: 5,3 Millionen Euro; zu finanzieren: 3,1 Millionen Euro

„Nicht nur finanziell liegen eindeutig bessere Zeiten hinter uns“, stellte Rechnungsamtsleiter Marin Blum, der dem Gemeinderat den Haushalt präsentierte und er fügte hinzu. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in vielen Lebensbereichen Spuren hinterlassen, und niemand kann heute mit Gewissheit sagen, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen und Monaten, vielleicht Jahren entwickeln werden.“ Deshalb müsse man in Sachen Haushalt weiterhin auf Sicht fahren. Viele der vorgesehenen Investitionen stehen für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde.

Investitionen

Größte Projekte sind der Bau des Abwassersammlers von der Witznau bis Abzweigung Gutenburg und von der Kläranlage Berau ins Schlüchttal mit in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Breitbandversorgung mit insgesamt 2,05 Millionen Euro. Dazu gehört die Fertigstellung des Breitbandausbaus im Steinatal (830.000 Euro) und den weiteren Bauabschnitten Birkendorf-Igelschlatt, Brenden, Hürrlingen und Riedern (insgesamt 1,22 Millionen Euro in 2021).

Albbruck Albgaischter leiden jetzt besonders unter der Corona-Zwangspause, denn nun wäre ihr aktive Zeit gewesen Das könnte Sie auch interessieren

Die Ortskernsanierung Ühlingen wird abgeschlossen, 1,32 Millionen Euro müssen 2021 noch aufgebracht werden. Die begonnene Sanierung der Ortsdurchfahrt Löhningen wird noch 540.000 Euro kosten.

Die dringend notwendige Erweiterung des Kindergartens Ühlingen wird rund eine Million Euro kosten, 500.000 sind für 2021 eingeplant.

Die Sanierung der UV-Anlagen und der Leittechnik in zwei Wasserhochbehältern kostet 424.000 Euro. In Berau werden zwei Wasserhochbehälter gebaut mit Kosten von 1,88 Millionen Euro, 200 000 Euro sind dafür 2021 bereitgestellt.

Frick, Laufenburg Die Kunden sind „stinksauer“: Flutwelle der Entrüstung gegen Online-Händler Das könnte Sie auch interessieren

Des weiteren sind eingeplant 245.000 Euro für die Erschließung des Neubaugebiets in Untermettingen und für die Digitalisierung der Schulen 159.000 Euro.

Die Feuerwehr-Abteilung Ühlingen soll ein neues Löschfahrzeug HLF 10 erhalten, Kostenpunkt: 450.000 Euro.

Der Finanzrahmen

Den Ausgaben in Höhe von 8,4 Millionen Euro stehen Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge, Grundstücksverkäufe) in Höhe von 5,3 Millionen Euro gegenüber. Es bleibt eine Lücke von 3,1 Millionen Euro. Positiv zu verzeichnen ist, dass für 2021 die vorhandenen Liquiditätsreserven in Höhe von 4,4 Millionen Euro noch ausreichen, so dass eine Kreditaufnahme vermieden werden kann. Rechnungsamtsleiter Martin Blum betonte: „Der vorliegende Haushaltplan ist eine Momentaufnahme, die von der Realität ein- beziehungsweise überholt werden kann.“