Ühlingen-Birkendorf – „Wir müssen die privaten Haushalte erreichen, wenn es um die Wärmewende geht“, ist Bürgermeister Tobias Gantert überzeugt. Deshalb führt die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf eine Wärmewende-Kampagne in Kooperation mit der Energieagentur Südwest durch. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren und zu motivieren sowie ihnen durch unabhängige und kostenlose Veranstaltungen und Beratungsangebote notwendige Unterstützung bei Umsetzung von Maßnahmen anzubieten.

Kampagne bietet Überblick

Mit dieser Kampagne könnten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich einen großen Überblick über das komplexe Thema verschaffen. Durch verschiedene Veranstaltungen sollten sie so gründlich informiert werden, dass sie am Ende sagen würden: „Jetzt habe ich es verstanden.“ Die Kampagne passt zu der monatlichen kostenlosen Beratung durch die Energieagentur im Rathaus Ühlingen, die gut angenommen wird, denn, so der Rathauschef: „ Der Bedarf ist da, denn die monatlichen Beratungen sind immer ausgebucht.“

Jan Münster, Geschäftsführer der Energieagentur Südwest, betont: „Es ist wichtig den Menschen Hilfen an die Hand zu geben.“ Auch er hofft, wie der Rathauschef auf eine rege Beteiligung. Bürgermeister Tobias Gantert: „Mit der Kampagne können wir die Menschen erreichen und ich habe das Gefühl, dass Interesse da ist.“

Drei kostenlose Veranstaltungen

Die Energieagentur betont die Wichtigkeit der Wärmewende: Im Bereich Wärme liegt ein enormes Potential, denn 50 Prozent der Energie verbrauchen Privatpersonen im Bereich der Wärme, dabei wird nur ein Anteil von 15 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt. Ühlingen-Birkendorf kann nur klimaneutral werden, wenn der Wärmeverbrauch gesenkt und der restliche Bedarf auf erneuerbare Energien umgestellt wird.

Die Wärmewende-Kampagne gliedert sich in drei kostenlose Veranstaltungen für Privatpersonen.

Am 19. Oktober geht es um 19 Uhr im Rathaus Ühlingen um verschiedene Heizlösungen von Biomasse über Wärmepumpen bis zum Wärmenetz, über gesetzliche Vorgeben und Erfüllung des Gebäude-Energie-Gesetzes.

geht es um 19 Uhr im Rathaus Ühlingen um verschiedene Heizlösungen von Biomasse über Wärmepumpen bis zum Wärmenetz, über gesetzliche Vorgeben und Erfüllung des Gebäude-Energie-Gesetzes. Am 16. November werden um 19 Uhr im Rathaus Ühlingen mögliche Sanierungsmaßnahmen und Schritte zur Gebäudesanierung behandelt, sowie die Bewertung des eigenen Gebäudes. Und es geht um einen Sanierungsfahrplan und um Förderprogramme.

werden um 19 Uhr im Rathaus Ühlingen mögliche Sanierungsmaßnahmen und Schritte zur Gebäudesanierung behandelt, sowie die Bewertung des eigenen Gebäudes. Und es geht um einen Sanierungsfahrplan und um Förderprogramme. Am 19. Dezember wird ab 19 Uhr Rathaus Ühlingen über die Realisierung von PV-Anlagen informiert, von der Planung bis zur Realisierung, Wirtschaftlichkeit und Eigenversorgung.

Vorgestellt werden an den drei Veranstaltungsterminen die unabhängigen und neutralen Beratungsleistungen der Energieagentur Südwest. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Es bedarf keiner Anmeldung.