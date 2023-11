Verbraucher müssen nicht nur für Strom und Mobilität tiefer in die Tasche greifen, auch die Preisspirale für das Heizen hat sich spürbar nach oben geschraubt. Davon bleiben auch die Abnehmer der Nahwärme in Grafenhausen nicht verschont. Für 241 Haushalte steigt der Preis je Kilowattstunde von bisher 7,17 Cent auf künftig 10 Cent. Der bisherige Grundpreis von 46,46 Euro erhöht sich auf 50 Euro netto.

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Grafenhausen betonte, sei das kommunale Wärmenetz mit dem aktuellen Tarif unwirtschaftlich. Als Grund nannte er unter anderem die gestiegenen allgemeinen Kosten und die Beschaffungskosten, die in den derzeitigen Wärmelieferverträgen nur teilweise gedeckt werden. Vertragsänderungen würden deshalb als notwendig erachtet, so der Rathauschef.

Der Gemeinderat beschloss zudem mehrheitlich, mögliche Zins- und Tilgungsaussetzungen bei bestehenden Kommunaldarlehen zu prüfen. Für das laufende Jahr 2023 geht es um 50.000 Euro. Um flexibler zu sein, werden neue Verträge künftig auf fünf statt wie bisher auf zehn Jahre abgeschlossen. Außerdem wird beim Verkauf von Grundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten vertraglich vereinbart, dass ein Anschluss an das bestehende Wärmenetz verpflichtend ist. Diskutiert wurde im Gemeinderat insbesondere der Wärmepreis, der nach den Berechnungen auf 11 Cent ansteigen sollte. Auf Vorschlag des Bürgermeisters konnte sich das Gremium schlussendlich auf einen Preis in Höhe von 10 Cent je Kilowattstunde einigen. Nur so könne der geplante Ausbau des Netzes ohne Inanspruchnahme von allgemeinen Haushaltsgeldern finanziert werden. Wie Gemeinderat Michael Greiner treffend hervorhob, könne nicht die gesamte Gemeinde für die Finanzierung von Defiziten bei der Nahwärmeversorgung aufkommen. Auch Christian Behringer sprach sich für klare Abgrenzungen und Transparenz aus. Dies sei auch der Grund, dass die Nahwärme in einem eigenständigen Haushalt als Eigenbetrieb geführt werde.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Nahwärmeversorgung wurde von der Kanzlei Sterr-Kölln und Partner, die im Sommer beauftragt worden waren, vorgenommen. Christoph Laug stellte verschiedene Möglichkeiten vor. Nach seinen Kernaussagen soll mit einer Anhebung der Wärmetarife eine Liquiditätssicherung erreicht werden. Er sprach sich auch für eine Nachverdichtung entlang bestehender Wärmenetztrassen aus. Im Jahr 2022 wurden bei einem Wärmeverkauf von 6965 Megawattstunden rund 516 000 Euro verbucht. Erzeugt wird die Wärme zu 78 Prozent mit Holzhackschnitzel. Hinzu kommen 21 Prozent Pellets im Blockheizkraftwerk sowie ein Prozent Heizöl für die Spitzenlast.

Im Rahmen des Netzausbaus wird bereits 2025 eine Erweiterung mit der Heizzentrale Nord geplant. Zugunsten einer soliden Finanzplanung müsse ein Ersatz der Holzhackschnitzelkessel in den Jahren 2032 bis 2035 einkalkuliert werden. Gemäß den Kostenansätzen in der Wirtschaftlichkeitsplanung wird von weiteren Investitionskosten ausgegangen, die sich auf rund vier Millionen Euro summieren werden. Reininvestitionen sind aus dem laufenden Betrieb geplant, eine Fremdfinanzierung ist, Stand heute, nicht vorgesehen.

Nahwärme Die Gemeinde Grafenhausen übernahm bereits im Jahr 2011 eine Vorreiterrolle in der Region, als sie eine Nahwärmeanlage in Betrieb nahm. Zwischenzeitlich sind etwa 260 Gebäude und 241 Abnehmer angeschlossen. Neben Privathaushalten auch öffentliche Gebäude wie Rathaus, Schule und Hallenbad, Feuerwehr und Gemeindebauhof. Dank der Hackschnitzelanlage werden pro Jahr 3500 Tonnen CO ² und 700.000 Liter Heizöl eingespart.