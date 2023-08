Alle Ortsteile waren im Programm mit Betriebs- und Ortsführungen, Besichtigungen, Wanderungen, Geselligkeit und Unterhaltung einbezogen. Franzosen, Gastfamilien und Bevölkerung konnten aus parallelen Veranstaltungen je nach Interesse wählen. Klosterführungen in Riedern waren ruck zuck ausgebucht, sodass ein Zusatztermin ermöglicht wurde. Das Programm war eine Gemeinschaftspremiere der Großgemeinde mit durchweg positiver Resonanz.

Die Vorstandsmitglieder des französischen Partnerschaftskomitees überreichten zum Jubiläum eine künstlerisch gestaltete Stele als Gastgeschenk. Von links: Marie Jeanne Sorin, Giséle Jaunatre, Marianne Buchmüller, weiteres Mitglied des französischen Partnerschaftskomitees, René Prou und Bürgermeister Tobias Gantert. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Teilnehmer 103 Personen (vier davon mussten krankheitsbedingt absagen) kamen aus der französischen Partnergemeinde Machecoul-St-Meme/Sud Retz Altlantique nach Ühlingen-Birkendorf und waren größtenteils privat in Familien untergebracht. Verantwortlich für die Organisation der Jubiläumsfeier war der Freundeskreis Ühlingen-Birkendorf, der aus allen Ortsteilen durch musikalische Auftritte, Wanderungen, Führungen oder sonstige Beiträge Unterstützung erfuhr.

Am Freitagabend sorgten die Polka Punks im vollbesetzten Haus des Gastes für gute Stimmung. Vor dem Festabend in der Schlüchttalhalle pflanzten die Bürgermeister der Partnergemeinden Laurent Robin und Tobias Gantert eine Freundschaftseiche im Ühlinger Mehrgenerationenpark, eine zweite werde nach Abschluss der Rathausplatzneugestaltung in Birkendorf platziert.

Ühlingen-Birkendorf Die französischen Gäste sind da! Das große Partnerschaftsjubiläum kann beginnen (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Josef Kaiser erinnerte auch im Namen von Emmanuel Leduc an die Gründer der Partnerschaft und würdigte im Rückblick Personen, die diese mit Leben erfüllt haben. Die Zeremonie umrahmte Wolfgang Frech mit „Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal“ und dem Badner Lied. Im Anschluss konnten Heidrun und Klaus Schäfer den Erlös ihrer Benefiztour quer durch Frankreich in Höhe von 2700 Euro für Bedürftige in Machecoul an Raymond Clavier vom dortigen Roten Kreuz überreichen.

Alle acht Ortsteile von Ühlingen-Birkendorf beteiligten sich am dreitägigen Programm des 50-jährigen Jubiläumsfestes und waren am Freundschaftsabend dabei.Von links die Ortsvorsteher: Klaus Müller (Ühlingen), Daniel Schliffke (Untermettingen), Moritz Böhler (Berau), Norbert Schwarz (Birkendorf), Christoph Wehle (Hürrlingen), Norbert Ebi (Obermettingen), Albert Baumeister (Riedern). Auf dem Bild fehlt Ralph Isele aus Brenden, der mit der Gruppe Vorderwälderblech zwei Auftritte am Festabend bestritten hat. | Bild: Ursula Ortlieb

Höhepunkt war der Festabend in der Schlüchttalhalle. Die Vorsitzende des Freundeskreises Marianne Buchmüller begrüßte die Anwesenden und führte durch ein Überraschungsprogramm mit Akteuren aus allen Ortsteilen.

Waldshut-Tiengen Neues Kapitel wird aufgeschlagen: Stadt feiert 50 und 60 Jahre Verschwisterung mit Lewes und Blois Das könnte Sie auch interessieren

Frieden und Freundschaft über Grenzen hinweg

Die Botschaft der Bürgermeister beider Partnergemeinden war klar: Tobias Gantert und sein französischer Amtskollege Laurent Robin bekräftigten den Willen zur deutsch-französischen Freundschaft. „Frieden und Freundschaft über Grenzen hinweg sind keine Selbstverständlichkeit. Mit der Partnerschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul-Saint-Même wurden Wege beschritten, für die wir von Herzen dankbar sein können“, so Gantert.

Bestens unterhielten sich die Vertreter der Partnergemeinden. Links Bürgermeister Tobias Gantert mit Ehefrau Angela, die stellv. Bürgermeisterin aus Sud Retz Atlantique, rechts von vorne Laurence Robin und franz. Bürgermeister Laurent Robin, Bürgermeister a.D. Thomas Fechtig. | Bild: Ursula Ortlieb

Laurent Robin wies auf aktuelle Ereignisse hin, die zeigen, dass weder Frieden noch Demokratie endgültig gesichert sind. „Auf das teuer aufgebaute Europa dürfen wir trotz seiner Mängel stolz sein. Die errungenen Werte müssen verteidigt werden und können Hoffnung für die Menschheit sein“, so Robin. Sein Wunsch sei, dass auch in 100 Jahren die nachfolgenden Generationen sich zu dieser dauerhaften starken Freundschaft beglückwünschen können. Als Geschenk überreichte das französische Partnerschaftskomitee um Giséle Jaunatre eine künstlerisch gestaltete Stele mit Inschrift an die Gastgeber.

Buntes Festprogramm zur Jumelage

Die Volkstanzgruppe Berau, Linedancegruppe Ühlingen und Vorderwälderblech Brenden bereicherten weiter das Programm. Kinder und Jugendliche begeisterten mit Tänzen und Liedern und erhielten stehenden Applaus.

Naemi Dörflinger und Nicola Baldischwiler aus Birkendorf begeisterten das Festpublikum mit bekannten Titel wie Mama Mia. | Bild: Ursula Ortlieb

Stehenden begeisterten Applaus erhielten die Jugendlichen des Theatervereins Zeitschleuse, sowie die Birkendorfer Sängerinnen Naemi Dörflinger und Nicola Baldischwiler und die Tanzgarde der Narrenzunft Robachwiebli für ihre Darbietungen. | Bild: Ursula Ortlieb

Zarte Freundschaftsbande der Jugend waren bereits beim Jubiläumsfest in Machecoul entstanden. So gab es für einige von ihnen ein freudiges Wiedersehen. Dies lasse doch für die Zukunft der Partnerschaft hoffen, meinte Marianne Buchmüller. Die Trachtenkapelle und Les Jeunes de Bourgneuf wurden zum Schluss nicht müde, über zwei Stunden gemeinsam auf der Bühne zu musizieren.

Musik kennt keine Grenzen aber auch keine Müdigkeit: Die Trachtenkapelle Ühlingen und die französische Kapelle „Les Jeunes de Bourgneuf“ spielten über zwei Stunden zum Abschluss des Festabends in der Schlüchttalhalle. | Bild: Ursula Ortlieb

Der ökumenische Gottesdienst am folgenden Sonntag mit Pfarrerin Ina Geib und Cornelia Mülhaupt wurde von Hartmut Rosa und Heidrun Schäfer musikalisch umrahmt. Das Musik-Duo erfreute danach weiter die Besucher, die bei Nieselregen unter dem Zeltdach oder im Klostersaal beim Mittagessen zusammensaßen. Nach drei Tagen war am Sonntagabend eine äußerst gelungene Jubiläumsfeier zu Ende, die in guter Erinnerung bleiben wird.