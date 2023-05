Das viertägige Fest zum 65-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Obermettingen ist vorbei. 300 ehrenamtliche Helfer haben zum Gelingen beigetragen. Laut Ortsvorsteher Norbert Ebi war der Erfolg besonders den drei Vorsitzenden Matthias Böhler (Öffentlichkeitsarbeit), Sven Gantert (Festorganisation) und Paul Brogle (interne Organisation) zu verdanken. Die drei blicken zufrieden zurück. Laut Schätzungen der drei Vorsitzenden feierten rund 4500 Besucher mit der Trachtenkapelle, viele seien erfreulicherweise zwei bis drei Mal über die ganzen Festtage gekommen. Die Besucher kamen aus der näheren Umgebung, aber auch Besucher aus der Schweiz, Dänemark und sogar aus Frankreich waren dabei.

Der Donnerstag zählte zu den meistbesuchten Tagen. „Auch die anderen Tage waren anspruchsvoll. Die Vorbereitung der Bühne und Betreuung der hochkarätigen Musiken und Bands war intensiv, allerdings sehr lohnenswert. Diese Tage waren unserer Meinung nach mit positivem Stress verbunden, die wir als Team super gemeistert haben“, sind sich die drei Vorsitzenden einig. Wie viele Kilogramm Schnitzel, Grillwürste und Salate die Freiwilligen an den vier Tagen auf die Teller gebracht haben, können die drei noch nicht abschätzen. Die regionalen Lieferanten hatten aber alle Hände voll zu tun. Große Unterstützung gab es auch von unzähligen Freiwilligen, die 160 Kuchen gebacken haben.

Während des Aufbaus hatten starke Regenfälle die Arbeiten erschwert. Jedoch wurde das Wetter rechtzeitig zum Festbeginn besser und am Sonntag konnte bei offenem Zelt gefeiert werden. Die drei Vorsitzenden sind sich sicher, dass man sich im Verein und im Dorf noch lange von diesem Musikfest erzählen wird. Die Vorsitzenden seien „sehr froh, dass das ganze Fest von A bis Z so harmonisch verlief“ und stolz auf den Verein, das Dorf, die Gemeinde und die zahlreichen Helfer und Partner, die das Musikfest unterstützt haben. „Einfach unbeschreiblich, richtig gut. Nur zusammen mit allen konnten wir unser Musikfest so reibungslos durchführen“, lautet das Schlussfazit von Matthias Böhler, Sven Gantert und Paul Brogle.

So geht es weiter: Die Trachtenkapelle bleibt aktiv, es folgen noch zahlreiche Auftritte und das ein oder andere Fest. Im Herbst ist zudem ein Helferfest geplant.