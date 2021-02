von Werner Steinhart

Obwohl das dörfliche Leben in Obermettingen mit allem was dazu gehört im vergangenen Jahr brach lag, konnte Vieles erreicht werden, dies auch Dank des Engagements von vielen Bürgern.

Und so bleibt dem Ortsvorsteher Norbert Ebi für 2021 ein Wunsch: „Ich wünsche mir Bürger, die gesund und zufrieden sind und ein Zusammenhalten im Ort, wie eh und je und dass ein Stück Normalität in allen Bereichen des Lebens einkehrt.“

Obermettingens Ortsvorsteher Norbert Ebi kann stolz auf das Geleistete im Ort trotz Corona Pandemie im vergangenen Jahr sein und lobt das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

„Der Förderverein Obermettingen hat einen Defibrillator gesponsert, der jetzt am Haupteingang des Gemeindesaals installiert wurde mit einem Zugang für die Allgemeinheit“, so Norbert Ebi. Der Berghaus-Rastplatz liegt dem Ortschaftsrat am Herzen und so wurde er aufgeräumt, gepflegt und eine neue Wippe wurde montiert. Der Gemeindesaal bekam zwei neue Einbauschränke für mehr Stauraum.

Eigeninitiative ist gefragt und so bauten Frank Burger und Manuel Möllnitz am Kinderspielplatz ein originelles Wasserspiel für die Kinder und Sitzgelegenheiten aus Blockholz wurden aufgestellt. „Alle Wanderruhebänke erhielten von Claudia Malzacher und ihrer Tochter einen neuen Anstrich“, betont der Ortsvorsteher.

Seit vielen Jahren hegt und pflegt Obermettingen die großen Streuobstwiesen rund um den Ort. Auch im vergangenen Jahr konnten wieder 18 Bäume neu gepflanzt werden, die für die Obstbaumaktion gesponsert wurden. Auch weiterhin können neue Obstbäume beim Ortsvorsteher bestellt werden.

Man gehört in Obermettingen zusammen und so wurde zu Weihnachten an jeden Haushalt eine selbstgemachte „Zuversichtskerze“ verteilt, die dann am Heiligen Abend in jeder Stube entzündet wurde als Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung. Der Christbaumverkauf wurde im vergangenen Jahr als „Bringservice“ vom Ortschaftsrat durchgeführt. „Leider musste wegen Corona viel im Ort abgesagt werden, wie das 75-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr, der Dorfputz und das Jahreskonzert und jetzt die Bürgerversammlung“, so der Ortsvorsteher.

In diesem Jahr sollen die beiden Spielplatztürme mit einem Kostenaufwand von 5000 Euro ersetzt werden.

Ein originelles Wasserspiel für Kinder bauten auf dem Kinderspielplatz die beiden Obermettinger Manuel Möllnitz und Frank Burger. Im Hintergrund die Spielplatztürme, die in diesem Jahr ersetzt werden sollen. | Bild: Ortsverwaltung

„Ansonsten sind wir gut versorgt in Obermettingen und wollen das hegen und pflegen, was wir haben“, sagte Norbert Ebi im Gespräch mit unserer Zeitung. Wünschenswert wäre für die Zukunft die Bereitstellung von Bauland und die Sanierung der Gemeindestraßen.