von Werner Steinhart

Sie gehörte mit Sicherheit zu einer der markantesten Erscheinungen des Ühlinger Ortsbildes, die mächtige Blutbuche in der Hauptstraße am Rande des Mehrgenerationenparks.

Was war: Die mächtige Blutbuche, die nun der Vergangenheit angehört war ein Blickpunkt in Ühlingen. Das Bild entstand 2017 vor der Ortkernsanierung. | Bild: Klaus Müller

Jetzt musste der 180-jährige Baum in dieser Woche gefällt werden, ein recht schwieriges Unterfangen, das einen ganzen Tag in Anspruch nahm. Noch ungewohnt ist jetzt der freie Blick auf den neuen Mehrgenerationenpark.

Schwerstarbeit war das Fällen der maroden Blutbuche am Mehrgenerationenpark in Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Es war der mächtigen Blutbuche (Fagus sylvatica var. Purpurea) schon im Frühjahr anzusehen, der Austrieb des Blattwerkes ließ zu wünschen übrig und im Laufe des Jahres verlor der Baum sämtliche Blätter. So rückten am Montag Baumfäller Simon Jehle aus Birkendorf und eine Fachfirma an, den Baum zu fällen. Sehr vorsichtig mussten die Fäller dabei vorgehen, stand der mächtige Baum doch gerade beim Fußballerbrunnen mit den zwei Plastiken des Ühlinger Künstlers Erich Rastätter und dem neu eingerichteten Mehrgenerationenplatz. Jeder Ast, der abgesägt wurde, musste zuvor von einem Harvester mit seinem Greifarm abgesichert und sicher zu Boden gebracht werden. Nicht ziellos durfte das Astwerk und die mächtigen Äste fallen. Ortsvorsteher Klaus Müller ist froh: „Nichts wurde bei der Baumfällaktion beschädigt.“

Unverstellt: Frei ist nun der Blick auf den Mehrgenerationenpark in Ühlingen, nachdem die mächtige, aber kranke Blutbuche gefällt werden musste. | Bild: Werner Steinhart

Was nach einem Tag Arbeit übrigblieb ist das viele Astwerk, der fünf Meter lange untere Teil des Stammes, den Baumfäller Simon Jehle der Gemeinde abgekauft hat und ein Wurzelstock mit einem Durchmesser von 1,60 Metern. Nächster Schritt wird das Ausfräsen des Wurzelstocks durch eine Spezialfirma sein, die Wurzeln als solche werden im Boden verbleiben. Der ausgefräste Teil wird dann mit Humus aufgefüllt.

Was übrigbleibt: Einen Durchmesser von rund 1,60 Meter hatte die Blutbuche. Der Wurzelstock wird jetzt von einer Spezialfirma ausgefräst. | Bild: Werner Steinhart

„Es ist uns wichtig, dass wieder ein neuer Baum gepflanzt wird“, betont Ortsvorsteher Klaus Müller. Der neu zu pflanzende Baum wird aber dann vom Gehweg in der Hauptstraße weiter abgerückt. Klaus Müller hat bereits mit Landschaftsplaner Christian Burkhard, der auch den Mehrgenerationenplatz geplant und den Bau begleitet hatte, Kontakt aufgenommen. Der neue Baum, wobei man an einen schon größeren Baum denkt, soll ins Konzept der bestehenden Bepflanzung des Mehrgenerationenplatzes passen. Auch hier wurden neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Mit dem Fällen dieses Jahrhunderte alten Naturdenkmals geht eine Ära zu Ende.

