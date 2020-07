von Werner Steinhart

Sie ist mit ihren 80 Jahren immer noch aktiv und agil, Rosemarie Wiedner, die in Berau ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie feiern konnte.

Rosemarie Wiedner, geborene Kern, wurde am 20. Juli 1940 in Riedern am Wald geboren und wuchs zusammen mit neun Geschwistern auf. Nach der Schule arbeitete sie in Haushalten in Wutöschingen und im Riederner „Kreuz“. Dort lernte sie auch Horst Wiedner kennen. Horst und Rosemarie Wiedner gaben sich am 14. Juni 1960 das Ja-Wort in Riedern a.W. und so konnten sie vor einem Monat in Berau ein seltenes Fest feiern – ihre diamantene Hochzeit.

Aktiv bei Landfrauen

Rosemarie ist bis heute bei den Landfrauen aktiv und Ehrenmitglied. Sie war auch Gründungsmitglied bei der Trachtengruppe Berau und heute noch Ehrenmitglied, wenn auch seit wenigen Jahren nicht mehr aktiv. Auch sieht man Rosemarie Wiedner bei allen Veranstaltungen des Berauer Seniorenwerks und bei Festen der Vereine.

Neben ihrem großen Hobby, dem Garten, gehört Fahrradfahren zu beider Freizeitbeschäftigungen. Beide sind sie fast täglich mit ihren E-Bikes rund um Berau unterwegs. Und besonders gerne fährt sie nach Hürrlingen zum Wassertretbecken. Auch „Urlaub machen“ ist bis heute eine weitere Freizeitbeschäftigung für Rosemarie Wiedner.

So fährt sie zusammen mit ihrem Mann, anfangs auch mit den Kindern, seit fast 40 Jahren regelmäßig zweimal im Jahr nach Kroatien auf die Insel Rab, früher mit dem Wohnwagen, heute mieten sich die Wiedners ein Ferienhäuschen. Rechtzeitig zum 80. Geburtstag ist Rosemarie Wiedner aus Kroatien wieder nach Berau zurückgekehrt.

Zu ihrem 80. Geburtstag gratulieren die neun Kinder mit ihren Familien und auch die 24 Enkel und 17 Urenkel.