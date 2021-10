von Ursula Ortlieb

Endlich gab es in Berau 2020 beim Bunten Abends wieder Gardetanz, nachdem diese Tradition viele Jahre eingeschlafen war. Elf junge Mädchen fingen auf Initiative von Silvia Brenninger und unter ihrer Leitung 2018 an zu trainieren, Tänze einzuüben und hatten erste Auftritte.

Aufnahme in der Narrenzunft

Nach einem Probejahr folgte am 11. November 2019 zur Fastnachts-Saisoneröffnung 2020 die Aufnahme der Mädchen in die Narrenzunft Wurzelsepp und erstmals der Auftritt in neu angeschafften Gardekostümen. In Ühlingen, Haslach und Hohentengen begleitete die Tanzgruppe stolz ihre Narrenzunft Wurzelsepp zu den Narrentreffen und Umzügen. Die Freude über die Ergänzung der Narrenräte und Maskenträger mit dem Gardeballett war bei allen groß. Trotz Absagen der Veranstaltungen 2021 wegen Corona blieben die Mädchen optimistisch, im kommenden Jahr wieder richtig Fasnacht feiern zu können. Jetzt fiebern sie mit Spannung dem großen Narrentreffen in Berau am 19. und 20. Februar 2022 entgegen.

Eifrig beim Trainieren

„Die Mädchen freuen sich riesig auf Fasnacht, das Narrentreffen und ihre Auftritte. Sie sind alle dabeigeblieben und trainieren jetzt eifrig seit drei Wochen immer am Dienstagabend“, so Betreuerin Silvia Brenninger. Beim Einüben der Tänze wird sie von Ramona Schäfer und neu in diesem Jahr auch von Paulina Bär unterstützt. Eingeübt wird zunächst der Gardetanz.

Bei der Saisoneröffnung 2022 am 11.11.2021 wird es spannend. Dann nämlich werden die Mädchen das Motto der Berauer Fastnacht 2022 erfahren und können die passende Musik dazu aussuchen und einen neuen Tanz einstudieren. Mit Neuzugang Leni Stiegeler aus Grafenhausen gehören inzwischen zwölf Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren der Gardegruppe an. „Wir würden uns über weitere Tanzbegeisterte freuen. Alle, die zuverlässig an den Proben teilnehmen können, sind erwünscht und herzlich willkommen“, so Silvia Brenninger, die die Gruppe gerne noch erweitern würde.

