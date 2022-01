von Elisabeth Baumeister

Zu einem Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung kam es am Samstag zur Mittagszeit in Riedern am Wald. Die hinzugerufene Feuerwehrabteilung Riedern-Hürrlingen mit dem Abteilungskommandaten Rainer Duttlinger hatte mit Unterstützung der Feuerwehr Ühlingen den Brand rasch unter Kontrolle.

Der Gesamtkommandant der Feuerwehren von Ühlingen-Birkendorf, Oliver Kraus, Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Albert Baumeister waren am Einsatzort. Die Abteilung von Berau-Brenden und das DRK waren ebenfalls im Einsatz.