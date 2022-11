von Ursula Ortlieb

Noch nie gab es in Birkendorf so viele Gruppen mit Halloweenkindern und Dekorationen an Häusern, wie in diesem Jahr. Das Wetter war dafür ideal – ein lauer Herbstabend.

Gruseliger Empfang: Familie Keil wohnt seit September im Neubaugebiet. Am Feuer wird auf dem Hof am Lagerfeuer bei toller Dekoration in Kostümen Halloween gefeiert.

Als kleine Geister und Gruselgestalten verkleidet und geschminkt, klingelten Kinder begleitet von ihren Müttern am 31. Oktober an den Türen ihrer Nachbarn und verlangten „Süßes oder Saures“.

Ein schön dekoriertes Haus zu Halloween im Neubaugebiet in Birkendorf.

Die Jungen und Mädchen haben schon seit Tagen dem Halloween-Fest entgegengefiebert und manche auch rund ums Haus entsprechend dekoriert. Begeistert waren sie bei der Sache und zogen von Tür zu Tür.

Gruseliger Besuch: Kleine und große Gruppen zogen von Haus zu Haus und, wussten Gedichte und verlangten Süßes oder Saures. Mütter begleiteten ihre Kinder als Gespenst oder geschminkt und freuten sich über die lustige Aktion. Bilder: Ursula Ortlieb

Der Halloween-Brauch aus Kanada und USA ist auch bei uns zu einer beliebten Aktivität für Kinder geworden. Erwachsene spielen dabei einfach mit und bieten den geisterhaften „Kreaturen“ Süßigkeiten an. Geizige, so will es der der Brauch, werden mit Streichen bestraft, wenn sie nichts geben wollen.

Verkleidet, geschminkt und ein Gespenst dabei: So ziehen Kinder in Birkendorf verkleidet von Haus zu Haus.

Dies sei aber nie nötig gewesen, berichten die Kinder und zeigen stolz ihre Körbchen, in denen die Nachbarn etwas reingelegt haben. Allgemein kann man auch behaupten, dass die Hausbewohner, an deren Tür geklingelt wird, sich wohlwollend zeigen und eine kleine Schüssel mit Süßigkeiten parat haben.

Auch das Schulhaus ist an Halloween mit beleuchteten Kürbissen dekoriert. Marie und Julius sind unterwegs, um Süßes oder Saures zu verlangen. Die Mutter und der kleine Bruder begleiten sie.

Hochrhein Von lustig bis gruselig: So toll sehen die Kürbisse unserer Leser aus Das könnte Sie auch interessieren