von Christiane Seifried und Wilfried Dieckmann

Grafenhausen – Unter strengen Corona-Auflagen haben die Narren am Schmutzige Dunschdig die Macht in Grafenhausen übernommen. Trotz allem politischen Frust, freiwillig rückte Bürgermeister Christian Behringer, der sich im Clownskostüm präsentierte, den Schlüssel nicht heraus. „Ungeachtet meiner hervorragenden Arbeitsmoral und bei aller Liebe, was ihr hier im Rathaus anrichtet, ist mir völlig schnurzpiepe“, betonte er und teilte in seiner kurzen Rede kräftig in Richtung Stuttgarter Obrigkeit aus.

Die Machtübergabe an die Narren fand in Grafenhausen unter Einhaltung der Corona-Vorschriften im Freien statt. Wer den Rathausplatz, der von Bauzäunen abgesperrt war, betreten wollte, musste dem Kontrollteam mit Bauhofleiter Michael Lüber und seinem Stellvertreter Markus Stritt einen 3 G-Nachweis vorlegen. Die sich ständig ändernden Corona-Vorschriften standen nicht nur bei den Grafuser Galgenvögeln, sondern auch bei Bürgermeister Christian Behringer im Mittelpunkt. Er stellte fest, dass nicht nur die Narren vom Wirrwarr gefrustet sind, sondern auch er als Bürgermeister: „Ich bin bestürzt, verärgert und völlig entlustet“, betonte er und informierte die Narren, was in Corona-Zeiten im Rathaus so abgeht, wenn „aus Stuttgart ständig ein neuer Befehl kommt geweht“. Er fühle sich oft veralbert und werde regelrecht zum Clown gemacht. An diese Worte sollten die Narren denken, wenn sie ins Rathaus kommen an die Macht.

Narrenvater Harald Morath nahm die wohlgemeinten Worte gelassen zur Kenntnis: „Mir wäret sicher ‚it viel schaffe, mir chrampfet doch ‚it wie d‘Affe. Jede zweite Dag chunt e neue Corona-Vorschrift is Hus, des haltsch doch im Chopf it us“. Wer in den nächsten Tagen etwas wolle oder brauche, der könne sich auch bis Aschermittwoch gedulden. Er forderte vom „Bürgi“ die Herausgabe des Rathausschlüssels, den Christian Behringer – trotz allem politischen Frust – nicht ganz freiwillig herausrückte.

Vor der Machtübernahme im Rathaus gumpten die Galgenvögel mit der Narrenmusik von der Ortsmitte den Kirchsteig hinauf. Dort warteten die Kleinen im Kindergarten an den weit geöffneten Fenstern. Nicht nur die Erzieherinnen freuten sich, dass sie wenigstens ein klein wenig Schmutzige Dunschdig erleben durften. Das gleiche Bild bot sich auch an der Grundschule, wo die Schüler den im Schulhof tanzenden und rätschenden Galgenvögeln aus den Fenstern zuwinkten.