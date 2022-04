Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Narrenzunft Galgenvögel Grafenhausen. Ein Rückblick der Narren über die vergangenen zwei Jahre und ein Ausblick machten deutlich, dass die Corona-Pandemie nicht alle Veranstaltungen lahm gelegt hatte und dass die Galgenvögel nun zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Rückblick

Auch wenn Corona die meisten Aktivitäten der Grafenhausener Narren ausgebremst hatte, konnten im September 2021 doch die „Schrillen Fehlaperlen“ bei der Zunft in der Halle auftreten. Am 9. Oktober hatten die Narren dann die Verbandskollegen der Zünfte vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) zu Gast. „Es war eine tolle Veranstaltung in der Schwarzwaldhalle mit einem Galgenvogelhock auf dem Grundschulplatz. Wir haben viel Lob dafür bekommen“, sagte Zunftschreiber Benjamin Nüßle.

Im November 2021 ging es an die Planung der Fasnacht 2022, kein leichtes Unterfangen, war doch nicht absehbar, wie sich die Corona-Verordnungen entwickeln würden. Zum Ende es Jahres wurden das Lager und die Zunftstube auf Vordermann gebracht. Im Januar 2022 entschloss man sich, den Zunftabend und den Umzug am Sonntag sowie die Kinderfasnet wegen der Pandemie abzusagen.

Grafenhausen Zum Dank für die Mini-Fasnacht in Grafenhausen gibt es einen Orden Das könnte Sie auch interessieren

Ein bisschen Fasnet gab es dann aber doch. Unter anderem konnte der Narrenbaum gestellt werden stellen. Anschließend fand ein kleiner Hemdglunkihock auf dem Dorfplatz statt. Am Fasnachtssonntag fand ein närrischer Frühschoppen statt. Am Fasnachtsdienstag war die Fasnetverbrennung auf dem Rathausplatz. Jetzt freut sich die Mitglieder der Zunft auf eine unbeschwerte Fasnacht 2023.

Statistik: Hästräger: 133 (dazugekommen sind vier neue Hästräger aus der Zunft); Narrenräte: zehn und zwei Obervögel; Ehrenmitglieder: sieben; Ausgetreten: einer; somit zählt die Galgenvogelzunft aktuell insgesamt 150 Mitglieder.

Hästräger: 133 (dazugekommen sind vier neue Hästräger aus der Zunft); Narrenräte: zehn und zwei Obervögel; Ehrenmitglieder: sieben; Ausgetreten: einer; somit zählt die Galgenvogelzunft aktuell insgesamt 150 Mitglieder. Neuwahlen: Zunftmeister Harald Morath, stellvertretender Obervogel Silvia Heer, Zunftschreiber Benjamin Nüßle sowie die Beisitzer Michael Maier, Kai Preiser und Timo Morath wurden einstimmig wiedergewählt.

Zunftmeister Harald Morath, stellvertretender Obervogel Silvia Heer, Zunftschreiber Benjamin Nüßle sowie die Beisitzer Michael Maier, Kai Preiser und Timo Morath wurden einstimmig wiedergewählt. Ehrungen: Inge Gantert erhielt die Ehrung für „Ä halb‘s Lebbe“; Anton Metzler wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zehn Jahre: Johanna Zierow, Samuel Gatti, Karin Jäger, Marvin Gatti; 25 Jahre: Stefan Kaiser; 33 Jahre: Stefano Clementi, Roland Heer, Jutta Preiser, Daniel Clementi, Katja Seidler, Iris Rosa; 50 Jahre: Gertrud Seidler, Ruth Kaiser, Gretel Clementi, Christel Morath.