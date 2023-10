Den Satz „Das geht gar nicht!“ gibt es im Repertoire von Grafenhausens Bauhofleiter Michael Lüber und seinen sechs Mitarbeitern eigentlich nicht. Für fast alle Aufgaben und Probleme finden der Bauhofchef und sein Team eine Lösung. Und Aufgaben hat der Bauhof wahrlich viele und unterschiedliche. „In das breite Spektrum an Aufgaben und Herausforderungen, die die Arbeit bei einem Gemeindebauhof mit sich bringt, wächst man hinein“, sagt Lüber, der vor zehn Jahren die Bauhofleitung in Grafenhausen übernahm. 29 Jahre hat der gelernte Maurer und Maurermeister auf dem Bau gearbeitet, 20 Jahre davon als Vorarbeiter. „Diese Arbeit macht man aber nicht bis ins Rentenalter,“ so Lüber. So bewarb er sich um die Stelle des Bauhofleiters. Beeindruckt haben den Bauhofchef von Anfang an der Einsatz und die aktive Mitarbeit seiner Kollegen bei allen anfallenden Arbeiten. Da wurden dann auch mal 120 Tonnen Split von Hand umgeschaufelt. Keiner schaue auf die Uhr, wenn die Arbeit mal länger geht, lobt Lüber. Jeder bringe sich mit seinen Fähigkeiten und Stärken ein. So könne der Gemeindebauhof herausfordernde Projekte umsetzen.

„Der Umbau zum Schwarzwaldhaus der Sinne war gleich zu Anfang meiner Tätigkeit in Grafenhausen solch ein Projekt, “ erinnert sich Lüber. Es mache immer wieder Spaß, solche Aufgaben wie die Aussichtsplattform, den Bau von Kinderspielplätzen oder aktuell die Friedhofsplanung mit der Anlage eines neuen Grabfeldes von der Planung bis zur Fertigstellung zu verantworten. Daneben gibt es natürlich die täglichen Arbeiten. Im Sommer stehen hauptsächlich die Anlagenpflege in der Gemeinde und Friedhofsarbeiten auf dem Plan, im Winter der Winterdienst. „Das hat sich inzwischen vom Schneeräumen mehr hin zur Glatteisbekämpfung verschoben,“ sagt Lüber. 3200 Schneepfähle müssen demnächst gesetzt werden. „Das hängt jetzt von der Entwicklung des Wetters ab, und dann muss es wieder ganz schnell gehen.“ Einige Straßenreparaturen stehen auch noch auf der Liste. Allgemeine Schäden im öffentlichen Bereich sowie Schäden an Wasserleitungen oder im Breitbandkabelbereich gehörten ebenso zu den Aufgaben wie das Bereitstellen von Brennholz für den Waldkindergarten oder die Unterstützung bei Veranstaltungen. „Langweilig wird es hier nie.“