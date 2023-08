50 Jahre besteht inzwischen die deutsch-französische Freundschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul/Sud Retz Atlantique. Freundschaftliche Beziehungen wurden vor allem von den Bürgern gepflegt, sie haben auch die Partnerschaft bis heute mit Leben erfüllt.

Das Jubiläum soll vom 25. bis 27. August mit einem großen Freundschaftsfest gefeiert werden. Und da 50 Jahre Freundschaft ein besonderer Grund zum Feiern bedeuten, hat sich der Vorstand auch Außergewöhnliches, wenn auch Naheliegendes überlegt. Es könnte für französische Gäste und Bevölkerung spannend werden.

Es handelt sich dabei um das Kennenlernen der Gesamtgemeinde. In Zusammenarbeit mit Ortsvorstehern und Vertretern der Ortsteile wurde ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt. Dieses Mal sollen nicht Busse die Teilnehmer an Ausflugsorte kutschieren. Die Devise heißt: „Was haben die acht Ortsteile zu bieten? Stärken und besonderer Charme der einzelnen Ortsteile sollen dabei kennen gelernt werden.“ Die Organisation begann vor einem Jahr. Ein Flyer mit dem Programm wurde in alle Haushalte von Ühlingen-Birkendorf verteilt.

Die Vorsitzenden der beiden Partnerschaftskomitees in Ühlingen-Birkendorf und Machecoul-St. Même hier anlässlich der Jubiläumsfeier in der französischen Partnerstadt im Mai 2023: Marianne Buchmüller und Giselé Jaunatre. | Bild: Foto: Ursula Ortlieb

„Es ist mir wichtig, dass jeder weiß, dass bei den einzelnen Aktionen nicht nur Gastgeber, sondern die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Wer kennt schon, außer den eigenen Ortsteil, die anderen der Großgemeinde? Es gibt viel zu entdecken, was nicht bekannt ist“, ist die Vorsitzende des Freundeskreises, Marianne Buchmüller, überzeugt.

Der Blick ins Programm Freitag, 25. August 11 Uhr: Empfang der französischen Gäste im Rathaus, Verteilung auf die Gastfamilien. 15.30 Uhr bis 17 Uhr: Vorstellung und Besichtigung innovativer Gewerbebetriebe aus Ühlingen-Birkendorf. Ab 18 Uhr: Feierabendhock vor dem Haus des Gastes in Birkendorf mit Bewirtung und Musik. Samstag, 26. August Zwischen 10 und 16 Uhr werden in den Ortsteilen verschiedene Aktionen angeboten, an denen jeder teilnehmen kann. Geplant sind Aktionen unter den Themenfeldern Kulinarische Köstlichkeiten, Landwirtschaft, Freizeit und Erholung, Unser Wald, die Ortsteile Ober- und Untermettingen sowie die Ortsteile Berau und Brenden. Um 18 Uhr pflanzen die beiden Bürgermeister eine Eiche im Mehrgenerationenpark. 19.30 Uhr: Festabend in der Schlüchttalhalle in Ühlingen mit Bewirtung, Musik, Tanz- und Gesangsvorführungen. Der Unkostenbeitrag liegt bei 20 Euro pro Person. Sonntag, 26. August 10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche von Riedern. 11.30 Uhr: Führung durch das Kloster Riedern, im Anschluss gemütliches Beisammensein im Klostergarten (bis 16 Uhr). 13.30 bis 15 Uhr: Dorfvorstellung Riedern. 13 bis 16 Uhr: Wanderung auf dem Hutpfad.

Interessante Aktionen, Besichtigungen und Führungen wird es geben, die für Gäste wie für Einheimische interessant sein werden, betont sie. Kulinarische Köstlichkeiten, Landwirtschaft, Freizeit und Erholung, unser Wald und Vorstellung der Ortsteile sind einige der Programmpunkte.

Am 26. August wird im Mehrgenerationenpark in Ühlingen gemeinsam eine Eiche als Symbol der Freundschaft gepflanzt. Hier wird der Spendenerlös der Benefiztour von Heidrun und Klaus Schäfer überreicht.

Am 28. Mai 2023 wurde in Machecoul ein Magnolienbaum gepflanzt. In Ühlingen folgt die Pflanzung einer Eiche im Mehrgenerationenpark. Die Bäume sollen Symbol für die Freundschaft sein. Von links: Gemeinderat und Ortsvorsteher Norbert Schwarz, die Vorsitzende Freundeskreis, Marianne Buchmüller, Gemeinderat und Ortsvorsteher Klaus Müller, die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Machecoul Giséle Jaunatre, Bürgermeister Laurent Robin und Übersetzer Jean Barreau. | Bild: Ursula Ortlieb

Höhepunkt der Jubiläumsfeier wird der Festabend in der Schlüchttalhalle in Ühlingen sein. Es gibt Bewirtung, Musik, Tanz und Gesangsvorführungen, bei denen Franzosen und Deutsche mitwirken.

103 Personen aus der französischen Partnergemeinde werden in der letzten Augustwoche in den Ortsteilen der Vier-Täler-Gemeinde erwartet. Ulrike Kessler und Uschi Zenz organisierten für sie Privatunterkünfte und waren froh, genügend Gastgeber zu finden. Die Menschen sollen sich kennenlernen und freundschaftliche Beziehungen pflegen oder knüpfen.

Ulrike Kessler aus Ühlingen sorgt seit über 30 Jahren für Privatunterkünfte, wenn die französischen Freunde nach Ühlingen-Birkendorf kommen. „Es ist manchmal mühsam, hat aber immer geklappt“, sagt sie. Unterstützt wird sie bei der Unterkunftssuche von Uschi Zenz aus Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

So ist die Partnerschaft entstanden

Die Partnerschaftsurkunde der Freundschaft zwischen Birkendorf und Machecoul wurde 1973 von den damaligen Bürgermeistern der beiden Orte, Eugen Kaiser und Robert Girard, in Birkendorf unterzeichnet. Vier Jahre nach der Gemeindereform wurde die Partnerschaft 1979 auf die Gesamtgemeinde ausgeweitet. Seither kümmert sich ein gemeinnütziger Freundeskreis Ühlingen-Birkendorf/Machecoul darum, die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen. Vorsitzende ist Marianne Buchmüller.

